新华社洛杉矶3月10日电（记者谭晶晶）美国罗切斯特大学研究人员声称开发出一种在室温和相对较低压力条件下表现出超导性的材料。这引发业内专家和媒体热议，一些专家认为这可能是一项“历史性突破”，还有不少专家持怀疑和观望态度。

罗切斯特大学机械工程系及物理学与天文学系副教授兰加·迪亚斯率领的研究团队宣称，他们研发出的这种超导材料由氮、氢和镥组成，在约20.6摄氏度的温度和10千巴（相当于标准大气压的1万倍）的压力下表现出超导性。相关论文已于8日发表在英国《自然》杂志上。

现有超导材料大多需要在极低温度下才能工作，这大大限制了其广泛应用。研发出室温超导材料一直是全球物理学界寻求突破的方向。

不少专家对这一成果持观望态度。一些人对迪亚斯团队的可信度表示怀疑。该团队2020年10月就曾在《自然》杂志论文中报告了一种含碳、硫、氢的化合物在15摄氏度下表现出超导性能，但很多同行质疑其实验数据，因此《自然》杂志在2022年9月将这篇论文撤稿。

2015年曾报告发现首个超导氢化物的德国马克斯·普朗克化学研究所研究员米哈伊尔·叶列梅茨表示，实验的可重复性是最重要的一个环节，迪亚斯团队应帮助其他研究团队重复实验并得出数据。

但《科学》杂志网站援引迪亚斯的表态称，他与同伴创立的公司计划将新的超导材料商业化。鉴于知识产权等问题，将不会提供这种超导材料。

美国佛罗里达大学物理学系副教授詹姆斯·哈姆林说，如果迪亚斯团队不能分享他们发现的超导材料的样本和原始数据，将不会让自己的学生去重复实验。

对此，该论文主要作者之一、美国内华达大学拉斯维加斯分校副教授阿什坎·萨拉马特表示，研究的原始数据可以在网上找到。至于超导材料的样本，论文中介绍了详细的制作方法，“人们可以自己去做”。

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