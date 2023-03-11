10日，中华人民共和国、沙特阿拉伯王国、伊朗伊斯兰共和国在北京发表三方联合声明。三国宣布，沙特和伊朗达成一份协议，包括同意恢复双方外交关系，在至多两个月内重开双方使馆和代表机构，安排互派大使，并探讨加强双边关系。三国表示愿尽一切努力，加强国际地区和平与安全。

沙伊双方表示，赞赏并感谢中国在推动双方恢复外交关系中发挥的积极作用。沙特官员表示，中国领导人提出的倡议坚持睦邻友好原则，促进地区和世界安全与稳定。伊朗官员表示，中国在支持其他国家扩大合作和发展关系方面发挥了建设性作用。

伊拉克、阿曼、黎巴嫩、阿联酋、卡塔尔、土耳其、巴林等多国对沙特和伊朗恢复外交关系表示欢迎。

联合国秘书长古特雷斯通过发言人发表声明，对沙特与伊朗恢复外交关系表示欢迎，并感谢中国促成对话。古特雷斯表示，沙特与伊朗的睦邻友好有助于促进海湾地区的稳定。

巴基斯坦外交部长比拉瓦尔在联合国总部对三方联合声明表示欢迎，他赞赏中国为推动沙伊两国恢复外交关系发挥的积极作用。

巴基斯坦外交部长 比拉瓦尔：（沙特和伊朗恢复外交关系）展示了中国在国际舞台上的领导形象，是一个专注团结而非分化的领导形象，是一个努力促成双赢合作的领导形象，是鼓励解决分歧而非增加嫌隙的领导形象。我欢迎这一联合声明的发表，祝贺（中沙伊）三国。（央视记者 徐德智 总台记者 赵远方）

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