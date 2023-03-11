在厄瓜多尔高校活动现场。中国计算机学会供图

人民网里约热内卢3月10日电 （记者吴杰）中国的人工智能、大数据、可视化、跨模态、区块链、数字经济……一系列前沿话题近日在厄瓜多尔国家理工学院等南美高校引起强烈反响。

该活动由中国计算机学会、中国图象图形学学会与南美高校联合举办，通过线下线上结合的形式进行。活动组织中国多所高校的教授、博导进行学术报告，与当地学术界一起分享中国最新的计算机技术发展情况，并就计算机领域的前沿课题进行深入探讨。

在厄瓜多尔国家理工学院的活动中，中国计算机学会虚拟现实与可视化专委会主任、学会2022年度杰出演讲者罗训做了 “中国的数字孪生技术进展和其代表性应用”的报告，介绍了一些重要的数字孪生技术以及数字孪生在特定领域的代表性应用。北京交通大学教授、2022年度杰出演讲者王伟报告的主题为“区块链技术及其在数字经济中的前沿应用”，为当地师生介绍中国区块链的前沿技术以及区块链赋能数字经济中的代表性应用。

在厄瓜多尔国际大学现场，华南理工大学教授、2022年度杰出演讲者詹志辉的报告主题为“自适应与分布式演化人工智能”，从自适应与分布式的角度为在厄瓜多尔国际大学现场的百余名师生介绍一种新型的演化计算人工智能方法，为求解现代复杂和超复杂优化问题提供新的思路。中科院信工所副研究员、2022年度杰出演讲者于静做了题为“认知启发的跨模态智能技术进展及其代表性应用”的报告，分享结合视觉和语言的跨模态技术的最新进展及其在特定领域的代表性应用。

北京航空航天大学副教授曾宇祥和华南理工大学副教授陈俊颖则通过线上走进厄瓜多尔武装部队大学，为现场师生带来了题为“面向共享出行的路线规划技术：前沿与挑战”和“视觉Transformer与胶囊网络模型研究及应用”的报告。前者重点介绍了面向共享出行的路线规划技术中的前沿方法与未来挑战。后者主要介绍视觉Transformer和胶囊网络模型的研究成果及应用，与现场同学讨论有效加快模型训练速度同时提高任务精确度的方法。

厄瓜多尔国际大学机电学院的学生塞缪尔听了讲座后说，走进高校系列中的报告都由杰出的研究人员主讲，对我们了解计算机技术最新进展非常重要，所介绍的知识能帮助我们更好地理解计算机这一变化极快的领域中的技术进展，从而助力我们的职业发展。南美高校不少师生表示，希望能与中国计算机学会进行更多的学术交流，能够借助学会这个优质平台提升高校的国际影响力及学术水平。

罗训告诉记者，走进高校是信息学科的一级学会常见的公益讲座活动，组织研究或技术专家到高校给师生做前沿报告。当前中国的科技在很多方面是与国际先进水平“并跑”甚至个别领域“领跑”的。拉美地区的师生对于了解中国科技进展，和中国同行交流是有迫切需求的。这样“走进去”的学会扩大了影响力。“被走进”的学校师生也有收获，促进中国学术界与南美高校之间的交流起到了重要推动作用。计划2023年在哥伦比亚、厄瓜多尔、秘鲁等拉美国家开展常态的中国科技前沿报告活动。

(责编：贾文婷、常红)