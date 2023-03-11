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中泰合作举办“中文+职业技能”电子商务培训

2023年03月11日10:37 | 来源：人民网-国际频道
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人民网曼谷3月10日电 （记者孙广勇）3月10日，2023年中泰合作“中文+职业技能”电子商务项目精英培训班圆满落幕。本次培训为期5天，结业典礼采用线下线上相结合的形式。

中国电子商务职业教育教学指导委员会陆春阳副主任、清迈大学孔子学院中方院长连晨、泰国教育部职业教育委员会国际项目处官员诗舜等出席结业典礼，并为评审专家及参培学员颁发证书,参加结业典礼的还有20余所中泰职业院校校长、教师及所有参培学员。

中泰合作“中文+职业技能”电子商务项目精英培训班3月6日在清迈大学学术中心开班。本次培训为期5天，参培学员65人，培训内容包含中泰电子商务产业发展、电商平台运营、短视频拍摄与电商平台基础操作、网络营销等课程。培训旨在借鉴中国电子商务发展模式和技能培训经验，促进泰国职业院校学生电子商务技能的提升。

本次培训由清迈大学孔子学院联合泰国教育部职业教育委员会、“一带一路”电商谷项目发展理事会等单位共同举办。

培训期间，清迈孔院与中泰合作方精心设计了契合此次参培学员的培训内容，并全程积极参与教学工作。清迈孔院本土教师徐丽英、赵龙、志愿者教师李艾伦分别承担《中国电商生态和发展认知》、《商品发布实战》、《商品拍摄与数字化实战》等课程。此次培训清迈孔院还特别甄选泰北特色产品搭建项目产品池，旨在掌握电子商务知识的同时，结合泰国产品自身特点，设计出符合泰国电商发展的模式，做到真正意义上的学以致用。

为期5天的培训，在全体授课教师及学员的积极配合下完美收官。清迈孔院院长表示，将不断开拓创新、努力奋进，进一步发挥中泰语言文化交流桥梁的作用，继续携手中泰合作方，多层次、多角度、多渠道密切协作，通力配合，共谱中泰“中文+职业教育”的新篇章。

(责编：贾文婷、常红)

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