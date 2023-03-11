日本政府此前称，决定于今年春夏之际开始向海洋排放福岛第一核电站核污染水，这引发了日本国内与国际社会的广泛关注与反对。

近日，总台记者采访了日本龙谷大学政策学部教授大岛坚一。大岛坚一表示，核事故带来的长期危害难以估量，日本政府应该担负责任，提高核事故后续处理相关信息透明度。

日本龙谷大学政策学部教授 大岛坚一：福岛核电站事故可能带来超出想象的危害，而且今后还将持续，不要让后续污染影响到日本和各国民众是非常重要的。不应反复强调所谓安全性，而应该重点研究实际可能发生的危害，并对各国公开信息。

日本政府和媒体涉嫌误导民众

大岛坚一称，日本政府和媒体目前只对外公布福岛第一核电站善后处理所取得的进展，对于各种问题和困难却很少提及。长此以往，民众将被误导和麻痹，认为福岛核事故已被解决。

日本龙谷大学政策学部教授 大岛坚一：他们只说废炉作业正在进行中、完成了哪些事，总是只说做成的那些，失败的事实则选择不说。这也不算说假话。隐藏的事实包括三四十年完成废炉是不可能的。日本国民始终认为废炉作业进展顺利，福岛核电站没有任何问题，一直抱有这样的误解。

专家呼吁政府妥善处理核污染水排海

大岛坚一指出，社会各界不应默认排海已成定局，而应坚持呼吁日本政府采取有效措施，妥善处理核事故后续，避免向海洋排放核污染水。

日本龙谷大学政策学部教授 大岛坚一：地方民众组织了反对排海的署名请愿活动，现在已有23万人署名。这样做的团体有很多。尽管日本在不断鼓吹排海安全，但他们仍坚持不懈地努力着。日本政府想压制反对的声音，他们希望日本国民不再关心排海，不再提出反对意见。

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