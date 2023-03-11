新华社美国奥斯汀3月10日电（记者徐剑梅 李波）2023年度“西南偏南”多元创新大会和艺术节10日在美国中南部得克萨斯州首府奥斯汀拉开帷幕。

大会和艺术节组织者SXSW公司说，这是来自世界各地科技、电影、音乐等多个领域的创意者和创新者“又一次史诗般的聚会”。为期10天的活动预计将吸引约30万人参与。

今年的多元创新大会和艺术节分成四大版块：会议、博览会、艺术节（下设电影节、喜剧节、音乐节）、评奖（包括游戏奖、电影奖和创新奖等）。活动延续万花筒般的风格，从各类前沿性话题的讲座到文化创意产业展览，再到各种沙龙讨论、音乐会、脱口秀、艺术装置、“虚拟现实”展示等，令人目不暇接。

在奥斯汀街头，两名来自欧洲的年轻人告诉新华社记者，在他们眼中，活力、艺术和乐趣是“西南偏南”多元创新大会和艺术节这一“盛宴”的魅力所在。

从事社交媒体工作的24岁当地人克赖茨说：“互动、智慧，当然还有奇思妙想……让大家（各行各业的人）可以聚在一起并进行协作。”

“西南偏南”多元创新大会和艺术节创办于20世纪80年代，集科技、音乐、电影、交互式多媒体于一体。2000年以来，它逐渐引入更多科技交互的创新概念。

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