人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

“西南偏南”多元创新大会和艺术节在美国开幕

2023年03月11日09:49 | 来源：新华网
小字号

　　新华社美国奥斯汀3月10日电（记者徐剑梅 李波）2023年度“西南偏南”多元创新大会和艺术节10日在美国中南部得克萨斯州首府奥斯汀拉开帷幕。

　　大会和艺术节组织者SXSW公司说，这是来自世界各地科技、电影、音乐等多个领域的创意者和创新者“又一次史诗般的聚会”。为期10天的活动预计将吸引约30万人参与。

　　今年的多元创新大会和艺术节分成四大版块：会议、博览会、艺术节（下设电影节、喜剧节、音乐节）、评奖（包括游戏奖、电影奖和创新奖等）。活动延续万花筒般的风格，从各类前沿性话题的讲座到文化创意产业展览，再到各种沙龙讨论、音乐会、脱口秀、艺术装置、“虚拟现实”展示等，令人目不暇接。

　　在奥斯汀街头，两名来自欧洲的年轻人告诉新华社记者，在他们眼中，活力、艺术和乐趣是“西南偏南”多元创新大会和艺术节这一“盛宴”的魅力所在。

　　从事社交媒体工作的24岁当地人克赖茨说：“互动、智慧，当然还有奇思妙想……让大家（各行各业的人）可以聚在一起并进行协作。”

　　“西南偏南”多元创新大会和艺术节创办于20世纪80年代，集科技、音乐、电影、交互式多媒体于一体。2000年以来，它逐渐引入更多科技交互的创新概念。

(责编：贾文婷、崔越)

分享让更多人看到

客户端下载

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部