高质量实施《区域全面经济伙伴关系协定》、中国—新西兰自贸协定升级议定书正式生效、中国全面推进加入《数字经济伙伴关系协定》谈判……2022年，中国推进高水平开放的步伐越迈越大。目前，中国已同26个国家和地区签署了19个自贸协定，自贸伙伴遍及亚洲、大洋洲、拉丁美洲、欧洲和非洲。同时，中国已成为140多个国家和地区的主要贸易伙伴，构建并不断扩大面向全球的高标准自由贸易区网络。站在新起点上，中国依托超大规模市场优势，坚持以高水平开放促进高质量发展，进一步加深与世界的融合。相信开放的中国将持续为全球发展提供新机遇。

——新西兰中国国际贸易促进委员会会长 和志耘

中国与希腊在共建“一带一路”中携手同行多年。其中，中远海运比雷埃夫斯港项目业务蒸蒸日上，为希腊经济发展和民生福祉带来实实在在的好处，让旅希华侨华人倍感自豪。近期，中希文明互鉴中心在雅典成立，进一步向世界展示了文明交流互鉴的重要意义。中国深入扩大开放，对希腊华侨华人来说是一个历史契机。我们将抓住这一契机，发挥桥梁纽带作用，进一步向世界传播优秀中华文化，并将中国的优质产品、先进技术和丰富的发展经验推介给希腊民众。

——希腊《希华时讯》总编辑 梁曼瑜

中国和阿联酋近年来在经贸、科技、人文等各领域交流合作不断深入，特别是2022年成功举办的首届中国—阿拉伯国家峰会，开启中国同阿拉伯世界关系新时代。中国持续扩大开放，为世界经济复苏注入强劲动力。阿联酋是与中国合作程度最深、领域最广、成果最丰实的中东国家之一。自从中国优化调整疫情防控措施以来，已有10余批次中国地方商务代表团到访迪拜，与当地企业签订上百亿元人民币的双向订单。我们海外华商热切期盼中国以更加开放的姿态融入世界。

——阿联酋迪拜龙城总商会会长 金国中

（本报记者 严 瑜采访整理）

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