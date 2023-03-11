人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

跨国公司热议中国政府工作报告

“续写在中国的发展故事”

本报记者  李  婕  邱海峰
2023年03月11日09:27 | 来源：人民网－人民日报海外版
小字号

　　图①：在华晨宝马沈阳铁西工厂，生产中的车辆穿过办公区。
　　新华社记者 杨 青摄
　　图②：消费者在陕西西安国际港务区挑选进口食品。
　　新华社记者 李一博摄
　　图③：四川省南充市一个蔬菜种植基地里，菜农们正忙着采收萝卜，通过互联网、蓉欧快铁等渠道，把萝卜卖到“一带一路”沿线国家。
　　周 亮摄（人民视觉）
　　图④：观众在第二届中国国际消费品博览会上参观选购。
　　新华社记者 杨冠宇摄
　　图⑤：中外主播在第六届全球跨境电子商务大会上介绍出口商品。
　　张 涛摄（人民视觉）

　　新的一年，中国发展主要预期目标是什么？政策释放哪些积极信号？全国两会期间，众多跨国企业密切关注中国政府工作报告。

　　着力推动高质量发展，稳增长、稳就业、稳物价，更大力度吸引和利用外资……报告中这些表述让外企十分振奋。他们在受访时纷纷表示对中国市场充满期待，对在华投资兴业很有信心。

　　

　　“中国经济将迸发更大活力”

　　企业发展离不开经济大环境。今年政府工作报告明确提出，推动经济运行整体好转，实现质的有效提升和量的合理增长。

　　帝斯曼中国总裁周涛留意到，政府工作报告提到大力提振市场信心，并推出一系列有助于经济平稳运行的重大措施，“我们感受到中国政府稳增长、保民生、优结构的决心，对中国发展的信心更足。我们将继续专注于营养健康和可持续发展领域，深耕中国市场。”周涛说。

　　长期在华发展，跨国公司对中国经济前景有敏锐的判断。

　　“底子实、潜力大、韧性足。”在强生全球资深副总裁、中国区主席宋为群看来，这是中国经济的鲜明特点。他说，强生进入中国近40年，是中国改革开放进程的见证者、参与者、受益者。中国推动产业向中高端迈进，跨国企业在技术创新等方面将迎来更多机遇。“强生看好中国发展前景，我们认为中国经济将迸发更大活力。”

　　松下电器从一线触摸着市场的积极变化。“在生产经营中，我们已经感受到经济回暖的趋势，中国在国家层面出台了许多提振消费的措施，相信经济恢复的速度会有所加快。”松下电器中国东北亚公司副总裁赵炳弟说，中国依然是全球投资的热土。尽管此前面临疫情等不利因素，松下仍在中国多地进行新的投资。

　　“受益于中国营商环境改善”

　　“中国在引进外资、优化营商环境以及扩大开放等方面的务实举措，让我们感受到中国市场的阵阵暖意。”欧莱雅北亚总裁及中国首席执行官费博瑞说，“多年来，欧莱雅受益于中国营商环境改善。政府给予很多政策支持，让我们能为市场带来更多创新产品。”费博瑞举例说，随着《上海市浦东新区化妆品产业创新发展若干规定》的实施，欧莱雅将向中国消费者推出更多个性化服务。

　　出台外商投资法实施条例，持续放宽外资市场准入，全国和自由贸易试验区负面清单条数5年来分别压减51%、72%……中国持续优化改善营商环境，为跨国公司带来一个又一个利好。

　　迪卡侬中国公共事务总监赵洁说：“中国扩大开放为外商带来广阔发展空间。我们将继续开拓中国市场。”迪卡侬目前在全球30个国家和地区有生产采购中心，其中超过50%的采购份额来自中国。在中国销售的产品中有94.2%产自中国。“我们的目标是将这一数字提升至100%。”赵洁说。

　　毕马威中国及亚太区主席陶匡淳关注到，尽管面临较大压力，2022年中国实际利用外资依然实现了8%的增长，保持良好势头。今年新版鼓励外商投资产业目录正式施行，比上一版增加了200多条目，各类政策红利不断。“中国坚定不移推动高水平开放，努力为外商提供更加市场化、法治化、国际化的营商环境，这些都是吸引外资的有利因素。”陶匡淳说。

　　“在华持续发展动力十足”

　　今年政府工作报告提出，做好外资企业服务工作，推动外资标志性项目落地建设。东西南北中，一批批外资新项目已动工。

　　宣布在上海成立霍尼韦尔低碳智慧建筑研究院，助力中国石油广东石化公司炼化一体化项目260万吨/年芳烃联合装置成功投入生产……年初以来，霍尼韦尔在中国市场频出大动作。“政府工作报告提出更大力度吸引和利用外资。我们在华持续发展动力十足。”霍尼韦尔中国总裁余锋说，得益于中国超大规模的市场、完整的产供链网络、勤劳创新的劳动者、长期向好的经济基本面等综合优势，霍尼韦尔在华业务增长潜力无限。

　　“中国已成为施耐德电气全球四大研发基地之一。”施耐德电气执行副总裁、中国及东亚区总裁尹正说，近几年，施耐德电气在中国的研发投资每年增长15%以上，仅过去几个月，就有两大研发中心和一个世界级的实验室在华落地。施耐德电气将携手更多中国伙伴，研发更多领先技术，共同助力中国经济高质量发展。

　　从这个春天出发，一家家跨国公司给中国投下“信任票”，更多外资企业正大力推进在华投资、生产、研发。松下在无锡的电池工厂刚刚落成了冷热电三联供氢能示范项目，6月还要将电饭煲生产线转移到杭州。欧莱雅全球首家自建智能运营中心有望今年9月在苏州正式投入运营，费博瑞说：“我们已与中国结下超过25年的美丽之缘，未来还将续写在中国的发展故事。”

(责编：贾文婷、崔越)

分享让更多人看到

客户端下载

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部