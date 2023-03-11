本报记者 李 婕 邱海峰

图①：在华晨宝马沈阳铁西工厂，生产中的车辆穿过办公区。

新华社记者 杨 青摄

图②：消费者在陕西西安国际港务区挑选进口食品。

新华社记者 李一博摄

图③：四川省南充市一个蔬菜种植基地里，菜农们正忙着采收萝卜，通过互联网、蓉欧快铁等渠道，把萝卜卖到“一带一路”沿线国家。

周 亮摄（人民视觉）

图④：观众在第二届中国国际消费品博览会上参观选购。

新华社记者 杨冠宇摄

图⑤：中外主播在第六届全球跨境电子商务大会上介绍出口商品。

张 涛摄（人民视觉）

新的一年，中国发展主要预期目标是什么？政策释放哪些积极信号？全国两会期间，众多跨国企业密切关注中国政府工作报告。

着力推动高质量发展，稳增长、稳就业、稳物价，更大力度吸引和利用外资……报告中这些表述让外企十分振奋。他们在受访时纷纷表示对中国市场充满期待，对在华投资兴业很有信心。

“中国经济将迸发更大活力”

企业发展离不开经济大环境。今年政府工作报告明确提出，推动经济运行整体好转，实现质的有效提升和量的合理增长。

帝斯曼中国总裁周涛留意到，政府工作报告提到大力提振市场信心，并推出一系列有助于经济平稳运行的重大措施，“我们感受到中国政府稳增长、保民生、优结构的决心，对中国发展的信心更足。我们将继续专注于营养健康和可持续发展领域，深耕中国市场。”周涛说。

长期在华发展，跨国公司对中国经济前景有敏锐的判断。

“底子实、潜力大、韧性足。”在强生全球资深副总裁、中国区主席宋为群看来，这是中国经济的鲜明特点。他说，强生进入中国近40年，是中国改革开放进程的见证者、参与者、受益者。中国推动产业向中高端迈进，跨国企业在技术创新等方面将迎来更多机遇。“强生看好中国发展前景，我们认为中国经济将迸发更大活力。”

松下电器从一线触摸着市场的积极变化。“在生产经营中，我们已经感受到经济回暖的趋势，中国在国家层面出台了许多提振消费的措施，相信经济恢复的速度会有所加快。”松下电器中国东北亚公司副总裁赵炳弟说，中国依然是全球投资的热土。尽管此前面临疫情等不利因素，松下仍在中国多地进行新的投资。

“受益于中国营商环境改善”

“中国在引进外资、优化营商环境以及扩大开放等方面的务实举措，让我们感受到中国市场的阵阵暖意。”欧莱雅北亚总裁及中国首席执行官费博瑞说，“多年来，欧莱雅受益于中国营商环境改善。政府给予很多政策支持，让我们能为市场带来更多创新产品。”费博瑞举例说，随着《上海市浦东新区化妆品产业创新发展若干规定》的实施，欧莱雅将向中国消费者推出更多个性化服务。

出台外商投资法实施条例，持续放宽外资市场准入，全国和自由贸易试验区负面清单条数5年来分别压减51%、72%……中国持续优化改善营商环境，为跨国公司带来一个又一个利好。

迪卡侬中国公共事务总监赵洁说：“中国扩大开放为外商带来广阔发展空间。我们将继续开拓中国市场。”迪卡侬目前在全球30个国家和地区有生产采购中心，其中超过50%的采购份额来自中国。在中国销售的产品中有94.2%产自中国。“我们的目标是将这一数字提升至100%。”赵洁说。

毕马威中国及亚太区主席陶匡淳关注到，尽管面临较大压力，2022年中国实际利用外资依然实现了8%的增长，保持良好势头。今年新版鼓励外商投资产业目录正式施行，比上一版增加了200多条目，各类政策红利不断。“中国坚定不移推动高水平开放，努力为外商提供更加市场化、法治化、国际化的营商环境，这些都是吸引外资的有利因素。”陶匡淳说。

“在华持续发展动力十足”

今年政府工作报告提出，做好外资企业服务工作，推动外资标志性项目落地建设。东西南北中，一批批外资新项目已动工。

宣布在上海成立霍尼韦尔低碳智慧建筑研究院，助力中国石油广东石化公司炼化一体化项目260万吨/年芳烃联合装置成功投入生产……年初以来，霍尼韦尔在中国市场频出大动作。“政府工作报告提出更大力度吸引和利用外资。我们在华持续发展动力十足。”霍尼韦尔中国总裁余锋说，得益于中国超大规模的市场、完整的产供链网络、勤劳创新的劳动者、长期向好的经济基本面等综合优势，霍尼韦尔在华业务增长潜力无限。

“中国已成为施耐德电气全球四大研发基地之一。”施耐德电气执行副总裁、中国及东亚区总裁尹正说，近几年，施耐德电气在中国的研发投资每年增长15%以上，仅过去几个月，就有两大研发中心和一个世界级的实验室在华落地。施耐德电气将携手更多中国伙伴，研发更多领先技术，共同助力中国经济高质量发展。

从这个春天出发，一家家跨国公司给中国投下“信任票”，更多外资企业正大力推进在华投资、生产、研发。松下在无锡的电池工厂刚刚落成了冷热电三联供氢能示范项目，6月还要将电饭煲生产线转移到杭州。欧莱雅全球首家自建智能运营中心有望今年9月在苏州正式投入运营，费博瑞说：“我们已与中国结下超过25年的美丽之缘，未来还将续写在中国的发展故事。”

(责编：贾文婷、崔越)