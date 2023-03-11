本报记者 李嘉宝 李 贞 徐佩玉

图①：在浙江省台州市黄岩区，来自伊朗的外商向企业负责人了解产品情况。

章勇涛摄（人民视觉）

图②：停靠在内蒙古二连浩特铁路口岸的中欧班列等待编组发车。

王 正摄（人民视觉）

图③：位于北京市顺义区中德产业园的一家水泵制造企业正在加紧生产。

本报记者 贺 勇摄

图④：贵州省毕节市七星关经济开发区内，外资企业员工在生产线上作业。

罗大富摄（人民视觉）

图⑤：湖南省永州市蓝山县工业园区的一家公司内，工人正生产加工一批出口欧美的产品。

彭 华摄（人民视觉）

开放是人类文明进步的重要动力，是世界繁荣发展的必由之路。今年政府工作报告指出，五年来，我们坚定扩大对外开放，深化互利共赢的国际经贸合作。面对外部环境变化，实行更加积极主动的开放战略，以高水平开放更有力促改革促发展。

出席全国两会的代表委员认为，中国坚定奉行互利共赢的开放战略，继续推进高水平对外开放，将不断以中国新发展为世界提供更多新机遇，更好惠及各国人民。

开放型经济水平显著提升

共建“一带一路”扎实推进，推动区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）生效实施，货物进出口总额年均增长8.6%，吸引外资和对外投资居世界前列……在政府工作报告中，过去5年的开放成就十分亮眼。

“在复杂严峻的国内外形势下，这样的成绩殊为不易。”全国政协委员、上海航天信息科技研究院院长伍爱群说，推进高水平对外开放，是实现高质量发展的必然要求。5年来，中国开放型经济水平显著提升，在贸易、引资、制度型开放、自贸试验区和自由贸易港建设等方面表现不俗，为中国经济发展、世界经济增长作出了积极贡献。

全国人大代表、贵州省遵义市市长黄伟表示，作为西部内陆城市，遵义主动作为，大力推动开放型经济高质量发展，产业、通道、平台、人才、环境等方面持续优化，对外开放水平不断提升。2022年，遵义货物贸易进出口完成105.8亿元，增长70.5%。“开放型经济不仅助推遵义经济社会发展，也促使我们加快补短板、强弱项，进一步完善基础设施建设，更好满足人民群众对高品质生活的需求。”黄伟说。

“随着深度参与全球竞争合作，中国企业正在为稳定全球产业链供应链发挥突出作用。”全国人大代表、海信集团董事长贾少谦介绍，目前，海信已在全球设立了23个研发中心和31家工业园区、制造基地。过去5年，海信海外收入增长99.2%。第三方机构调研数据显示，2022年海信电视全球出货量位居世界第二。

全国人大代表、中国铁路郑州局集团有限公司董事长孙景表示，近年来，中欧班列（中豫号）运输组织不断优化，开行数量逐渐增加。依托共建“一带一路”，河南努力构建更加广泛的“朋友圈”，进一步拓展对外开放的深度与广度，实现与“一带一路”沿线国家和地区的互利共赢。

更大力度吸引和利用外资

利用外资是中国的长期方针。政府工作报告提出，更大力度吸引和利用外资。扩大市场准入，加大现代服务业领域开放力度。

全国政协委员、中国社会科学院世界经济与政治研究所所长张宇燕表示：“中国经济企稳回升，对于提振世界经济有重大意义。中国将继续成为世界经济的主要稳定器和动力源。”他认为，当前，中国必须坚持做好自己的事，持续深化改革，推进高水平对外开放。随着制度型开放的推进，中国营商环境将持续改善，知识产权保护将进一步加强，这有利于吸引外国投资者来华寻求更好发展，推动资金流向高端产业。

“政府工作报告提出的一系列举措很实在，展现了中国的引资诚意。”全国政协委员、贝达药业董事长丁列明说，“作为回国创业的侨商，我们在多年发展中见证了中国开放之门越开越大。期待中国继续营造市场化法治化国际化营商环境，为全球投资者带来更多机会。”

全国人大代表、山东省济南市市长于海田表示，政府工作报告为济南今年引资工作注入了信心。“我们将进一步做好外资企业服务工作，推动外资标志性项目落地建设，通过强化投资服务、项目策划等，不断提升利用外资规模和水平。今年计划派出10余批招商团组，拜访重点客户、洽谈具体合作，加快推动重点在谈项目取得进展。”于海田说。

“这几年，深圳市实际使用外资保持稳定增长，其中制造业和高技术产业的引资占比继续上升。”全国政协委员、广东省深圳市政协副秘书长林娜说，应落实好外资企业国民待遇，主动对照相关规则、规制、管理、标准，稳步扩大制度型开放。

“迈向制度型开放，为外资企业创造更多发展机遇，展示了中国拥抱世界、推促经济全球化的决心与行动力。”全国政协委员、专业服务机构德勤中国区主席蒋颖建议，大力提升外商投资便利化水平，吸引外商在华设立研发中心，推动中国利用外资提质升级。

发挥进出口对经济的支撑作用

外贸是中国开放型经济的重要组成部分。不少代表委员认为，中国货物贸易规模已连续多年居世界首位，应更好发挥进出口对经济的支撑作用。

张宇燕说，考虑到当下国际环境，除加强基础设施等领域的对外投资之外，扩大市场开放、增加自“一带一路”沿线国家和地区的进口，对于稳外贸、共建“一带一路”高质量发展非常重要。他建议进一步降低关税、对部分商品实行零关税，优化进口关税配额。

“5年来，中国发展外贸新业态，新设152个跨境电商综试区，支持建设一批海外仓。”全国政协委员、民革河南省委会专职副主委吕心阳注意到政府工作报告提及海外仓。他认为，伴随中国跨境电商蓬勃兴起，应尽快出台相关政策措施支持海外仓发展，在“一带一路”沿线国家和地区增加海外仓，鼓励各类企业共建海外仓。

全国人大代表、浙江省金华市市长邢志宏建议，支持浙江深化国际贸易综合改革，在浙江自贸试验区金义片区开展新型易货贸易试点，将“义新欧”班列纳入第二批中欧班列示范工程，增强外贸综合竞争力。

全国政协委员、华信工贸集团董事长拜文汇表示，过去5年集团推动大宗商品贸易提质增效，国际经贸合作进一步加强。“今年，我们将继续打造能源板块集仓储、中转、贸易、金融、期货交割于一体的综合型服务平台，通过校企合作培育国际贸易及跨境电商人才，赋能区域外贸企业，助力稳住外贸基本盘。”拜文汇说。

(责编：贾文婷、崔越)