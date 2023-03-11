本报记者 张矜若 韩 硕

“中国式现代化的五大特征与联合国可持续发展目标有很多契合之处。”联合国发展系统驻华协调员常启德日前在接受本报记者采访时表示，他非常关注中国的政治生活，特别是正在召开的中国全国两会。阅读了3月5日提请审议的中国政府工作报告后，常启德表示，报告提出“扎实推进中国式现代化”，令他印象深刻。“中国式现代化是全体人民共同富裕的现代化，是广大发展中国家实现减贫发展的积极范本。经过多年不懈努力，中国成为世界上减贫人口最多的国家，也成为世界上率先完成联合国千年发展目标的国家，经验值得推广借鉴。”

在常启德看来，数字经济是推动中国式现代化的重要力量，也是帮助世界实现可持续发展的重要力量。政府工作报告提出，加快传统产业和中小企业数字化转型，着力提升高端化、智能化、绿色化水平；加快前沿技术研发和应用推广；大力发展数字经济，提升常态化监管水平，支持平台经济发展等。“中国的大数据和数字技术创新应用等可以架起沟通的桥梁，成为弥合数字技术鸿沟的样本。”常启德说。

“中国应对气候变化的政策非常全面。”常启德表示。政府工作报告中关于今年发展主要预期目标专门提到，单位国内生产总值能耗和主要污染物排放量继续下降，重点控制化石能源消费，生态环境质量稳定改善，彰显了中国推动可持续发展和构建人与自然生命共同体的决心。常启德说，近年来，中国在环境治理方面取得显著成效，在发展新能源汽车、开发利用可再生能源等方面，中国处于世界领先位置。中方确定了力争2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和的目标，与联合国2030年可持续发展目标不谋而合。“中国坚持走绿色低碳的发展道路，为全球应对气候变化作出了重要贡献。我们希望与中国携手并进，继续在环保领域深化合作。”

常启德说，今年是中国实施“十四五”规划承前启后的关键一年。“十四五”规划中关于优化区域经济布局、促进区域协调发展等内容，与联合国相关倡议相契合，能够对在全球范围内缩小地区发展差距发挥巨大促进作用。“中国提出的全球发展倡议推动了多边主义的发展，可以为实现联合国可持续发展目标提供更多助力。”

今年是共建“一带一路”倡议提出十周年。常启德十分赞同该倡议，认为这是基于中国自身发展提出的全球性主张。他认为，中国本身的发展就是最好的例证，中国的基础设施建设如此完善，为经济发展提供了强劲的动力。“全球的可持续发展不能落下任何一个国家，没有有效的互联互通，就无法实现自由的货物贸易和人员往来。共建‘一带一路’为世界提供增长和繁荣的机会。”

《 人民日报 》（ 2023年03月11日 07 版）

(责编：胡永秋、岳弘彬)