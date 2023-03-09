两会世界眼丨为群众带来实实在在好处的民主——国际社会透过两会看中国民主

新华社北京3月7日电 题：为群众带来实实在在好处的民主——国际社会透过两会看中国民主

新华社记者

3月的北京春意渐浓，全国两会在人民大会堂隆重召开。透过两会这个重要窗口，国际社会看到，中国的全过程人民民主是中国共产党领导下，为人民谋利益、给群众带来实实在在好处的民主，中国走出了一条适合自身国情的成功的民主道路。

“确保国家权力掌握在人民手中”

“我注意到代表委员中有司机、快递员、农民、教师、厨师、医生、记者。在其他很多国家，从事这些职业的人士很难有类似的机会。”谈起中国两会，肯尼亚广播公司编辑埃里克·比贡对代表委员的广泛代表性印象深刻。

比贡2017年首次访问中国并到人民大会堂报道全国两会。自那以来，他一直对中国保持关注，读了很多关于中国的书籍以深化对中国政治制度的研究。“中国的全国两会汇集观点，涉及各行各业。说到中国两会以及中国独特的政治和民主实践方式，最吸引我的地方就是，各种观点都听取。”

与比贡一样，很多海外媒体在报道今年中国两会时，也都不约而同注意到代表委员的广泛代表性。卡塔尔半岛电视台在报道中指出，在第十四届全国人大的2977名代表中，有790位妇女代表，占代表总数26.54%；有442位少数民族代表，占代表总数14.85%。《爱尔兰时报》网站一篇文章说，十四届全国政协委员有2000多名，其中很多人来自民主党派，这些来自不同界别的人士发挥着参政议政、建言献策的职能。

“中国的民主有一个重要特点，就是广泛的代表性。”古巴国际政治研究中心中国问题专家爱德华多·雷加拉多如此评价。

通过两会代表委员的广泛代表性确保人民当家作主，通过全面听取人民声音更好地为人民服务，这是不少海外专家透过两会观察中国全过程人民民主时得出的结论。

巴勒斯坦解放组织执委会成员萨利赫·拉法特注意到，中国政府在今年两会前数次召开会议，就政府工作报告进行广泛讨论并征求各界、各党派等的意见建议。两会期间，代表委员还要继续进行审议讨论，加以修改完善。这充分体现了对人民的尊重。

巴基斯坦发展经济学研究所高级研究员齐亚·班代表示，在西方政治制度下，金钱在选择立法者的过程中起到很大作用，但中国完全不同。中国两会的代表委员代表人民的利益，他们在参加两会前要提前很久做准备，提出意见建议，进行审议讨论，为国计民生出谋划策。这一独特模式确保了两会能够全面反映中国民众的心声。

巴西中国问题研究中心主任罗尼·林斯认为，社会各界的积极参与提供了宝贵的观察视角和来自各领域的实践经验，有助于在国家治理和政府决策中反映民意。

7日上午，十四届全国人大一次会议各代表团举行代表小组会议，审议立法法修正草案。雷加拉多注意到，草案中加入了坚持和发展全过程人民民主的内容。他认为，此举体现出中国将全过程人民民主制度化、规范化、法律化，明确将人民利益置于国家立法工作的中心位置，确保立法工作每个环节都能听到广大人民的声音，从而在立法过程中回应广大人民的诉求。

柬埔寨柬中关系发展学会会长谢莫尼勒指出，中国特色社会主义政治发展道路是近代以来中国人民长期奋斗历史逻辑、理论逻辑、实践逻辑的必然结果，而两会是中国社会主义民主政治的重要组成部分，“保障了人民群众参与国家治理的话语权，确保国家权力掌握在人民手中”。“这符合中国人民的愿望，也非常适合中国国情。”

“以服务最广大人民的根本利益为宗旨”

“从世界范围看，中国的治理模式展现出极高效率，取得的成就令人瞩目。”巴西中国问题研究中心主任林斯说，中国通过民主实践取得的国家治理成果得到民众的拥护和支持，完全符合人民群众的利益和需要。

发展全过程人民民主，践行的是以人民为中心的发展思想。

5日，习近平总书记在参加十四届全国人大一次会议江苏代表团审议时强调，必须以满足人民日益增长的美好生活需要为出发点和落脚点，把发展成果不断转化为生活品质，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。6日，他在看望参加全国政协十四届一次会议的民建、工商联界委员并参加联组会时强调，中国式现代化是全体人民共同富裕的现代化。无论是国有企业还是民营企业，都是促进共同富裕的重要力量，都必须担负促进共同富裕的社会责任。

老挝国会副主席宋玛·奔舍那注意到，习近平总书记与代表委员交流时谈到农业强国、民营经济等很多与百姓生产生活直接相关的话题，并且强调了人民幸福安康和共同富裕。宋玛指出，中国领导人不仅在两会期间下团组、与代表委员广泛交流，平时也经常到基层调研，这反映出中国人民的所思所想不管何时都是中国共产党的心之所系。经过集思广益，人民的需要和诉求得到党和政府贴心而又科学的政策回应。

过去一年，面对一系列内外困难，中国实现了经济平稳运行、发展质量稳步提升、社会大局保持稳定；过去五年，中国经济社会发展取得举世瞩目的重大成就，经济发展再上新台阶，脱贫攻坚任务胜利完成，基础设施更加完善，生态环境明显改善，人民生活水平不断提高……提到今年两会上公布的这份成绩单，宋玛认为，中国经济社会发展取得的各项成就与中国共产党领导下的全过程人民民主密不可分。“在中国的民主制度下，各项工作得到扎扎实实的推进。中国共产党以中国式的民主，带领中国人民取得这样的成就。”

宋玛上世纪60年代曾与家人一起在北京生活、学习，此后也一直通过新闻报道和对华交流关注、感受中国的发展变化。“民主是人民当家作主，就要满足人民日益增长的美好生活需要。通过半个多世纪的亲身经历和观察，我认为中国共产党领导、建设的民主就是围绕全心全意为人民服务展开工作的，中国的民主着眼于为人民群众带来实实在在的好处。”他深有感触地说。

民有所呼，必有所应，中国政府对两会代表委员提交的建议提案高度重视。2022年国务院部门共办理人大代表建议8721件、政协委员提案5865件，均已按时办结，共采纳代表、委员所提意见建议4100余条，出台相关政策措施近2100项。

巴基斯坦联合通讯社驻华记者穆罕默德·阿斯加尔说，代表委员共同讨论新一年国家各项政策，他们从基层调研获得反馈，向中央政府提出许多有用的建议提案并详细讨论，为国家和人民制定发展计划。中国政府重视人民的愿望，将人民的需求纳入政策考虑范围，总是实施有利于人民的措施。

作为一位“中国通”，英国皇家东西方战略研究所主席易思在观察两会和中国民主实践时有其独到视角。他曾担任吉林省长春市政协特邀委员，还曾担任上海市政协顾问。他在任长春市政协特邀委员时就见证了地方两会如何着力解决“三农”问题，还凭借自己曾在世界贸易组织工作过的经历参与了相关讨论。通过亲身经历，易思深感，中国的民主实践是致力于解决实际问题的。

正如南非大学姆贝基非洲领导力研究院高级研究员谭哲理所指出的那样，“中国的全过程人民民主以服务最广大人民的根本利益为宗旨，为人民群众带来实实在在的好处”，取得“世所罕见的成就”。阿根廷阿中研究中心主任帕特里西奥·朱斯托感言，“很难相信在任何其他政治制度下中国能取得这样的成就”。

“为世界其他国家，尤其是发展中国家提供了有益借鉴”

“我去过中国很多次，明白中国的进步不是偶然的，而是得益于中国共产党的领导和中国人民的团结。”

回忆起访问中国西双版纳时的情景，柬埔寨柬中关系发展学会会长谢莫尼勒十分感慨：“我看到人民团结一致谋发展，这是中国特色的民主形式。村庄的发展由村里人决定，在当地党员的协商指导下进行。我一直很赞赏这样的做法，经常与柬埔寨的政府官员和朋友谈论这种良好的民主形式。”

上下同心、团结一致的中国民主政治，获得海外专家高度评价。

雷加拉多说，中国的全过程人民民主贯穿选举、协商、决策、管理、监督各个环节，整个过程都确保人民的参与性，在政府和人民之间建立了强有力的联系。

比贡表示，在不少国家，人们多看到党派之间的对立对抗，但这不是中国式民主的方式。中国共产党建立了一套有效的制度，选择了协商的方式。

把人民团结起来，为实现共同目标而奋斗。海外专家认为，中国的全过程人民民主走出的成功道路，为世界上其他国家，尤其是广大发展中国家提供了有益借鉴。

巴基斯坦联合通讯社驻华记者阿斯加尔说，中国共产党领导下的有效的民主制度不仅使8亿人摆脱了贫困，还使人民享受到良好的基础设施和医疗卫生服务，实现了安居乐业。“我认为，中国的民主制度正在成为许多国家的借鉴。”

“中国的政策都是围绕人民制定的，从人民利益出发，为人民服务。中国共产党作为执政党，代表着人民的利益，一切政策都是把人民利益摆在首位，中国实行的是真正的民主政治。西方的民主政治把资本放在首位，打着‘人权’和‘自由’旗号，将二者无限制夸大。”在曾任《习近平谈治国理政》柬文版翻译团队负责人的谢莫尼勒看来，中国的全过程人民民主是有中国特色的民主，立足于中国国情，让人民当家作主、共同发展、共享幸福。

易思指出，不能以西式民主作为对民主概念的唯一定义。中国特色的民主制度对很多国家具有借鉴意义。他目前正在撰写一本名为《论中国民主》的书，希望根据自己多年来在中国观察、经历的真实情况，向外国读者详细介绍中国民主建设取得的成就。

“习近平主席提出全过程人民民主，这是中国共产党人的创见，展现出中国共产党人的自信。”宋玛认为，这为其他国家的民主建设提供了新思路，即不必照搬他国模式，而是要总结自身经验，找到适合本国国情的治理方式。（综合新华社驻外记者报道，执笔记者：刘赞）