西班牙共产党主席：了解全过程人民民主，读懂中国两会

在全国两会召开之际，西班牙共产党主席何塞·路易斯·森特利亚（José Luis Centella）接受人民网专访。

采访伊始，森特利亚就谈道：“中国始终在发展让人民广泛参与的民主，让人民能直接参与解决国家大事，也保证了各级政府和政策的连续性。”

“人民当家作主，所有的政策为了人民”

在森特利亚看来，要读懂中国两会，就需要了解全过程人民民主，了解中国特色社会主义。他认为：“在中国，人民代表大会制度以及中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，有利于在国家各层级的政治和社会中推进法治建设，不断提升公共管理水平，建设社会主义法治国家。”

森特利亚表示，中国两会在增强民族凝聚力和政治稳定性上发挥重要作用。他称赞说：“人民当家作主，所有的政策为了人民，已成为中国普遍的政治共识和社会意志。中国的民主制度在不断发展和完善中，带动中国的全面发展和人民的幸福生活。”

森特利亚回忆道：“2015年，我作为西班牙议会代表团的一员来华访问，与中国的人大代表展开交流。就自己所在地区和关注的领域，代表们对人民遇到的问题和需求了如指掌，让我十分惊叹！”为实现不同地区间共同发展与繁荣的国之大业，代表们无私付出、勇于奉献的故事，也让他印象深刻。

每年的中国两会，森特利亚都十分关注。他讲到：“在中国两会期间，人大代表的议案和政协委员的提案，我都很感兴趣，因为我知道，他们始终以人民为中心，始终为了实现中国区域间均衡发展而不断努力。”

去年，中国共产党第二十次全国代表大会胜利召开，描绘了全面建设社会主义现代化国家的宏伟蓝图。森特利亚期盼，随着今年中国两会的召开，中国在逐步实现预期目标的同时，不断向世界展示中国的进步和人民的幸福。“我非常关注中国政府工作报告，以及新一年中国的外交方向和对外政策。”他补充说。

“中国的改革开放为全球发展树立了榜样”

今年是中国改革开放45周年。森特利亚表示，中国在45年间的飞速发展让世界瞩目。他称赞说：“中国社会的生产力得到充分解放和发展。改革开放政策不仅深刻改变了中国，使中国成为一个生产有活力、制造有实力、科创有动力的现代化国家，也对世界产生了深远影响。”森特利亚认为：“除了令人印象深刻的经济数据，改革开放最大的成就是提高了中国人民的生活质量。”

森特利亚高度评价中国在脱贫攻坚和乡村振兴上的努力与成就。他提到，中国始终将缩小城乡差距作为党和政府工作的重要方面，因地制宜开发利用农村资源，在不断改善农村生产生活条件的同时，制定了一系列涉及农村生态环境、文化教育等方面的政策，全面推进乡村振兴战略。从2000年至今，森特利亚曾多次到访中国，亲眼见证了中国在消除绝对贫困和协调城乡发展上的努力，“中国取得脱贫攻坚战的胜利是人类历史上最伟大的进步之一”。

他强调：“改革开放后，中国实现了历史上最显著的经济增长、科技进步、消除绝对贫困等一系列伟大成就，为全球发展树立了榜样。 ”

“为人类和平与发展事业贡献中国智慧、中国方案”

今年是共建“一带一路”倡议提出十周年。自2013年到2022年，中国与“一带一路”沿线国家货物贸易额从1.04万亿美元扩大到2.07万亿美元，年均增长8%。中国与共建国家贸易和投资规模稳步扩大，基础设施互联互通不断加强，产业链供应链合作水平持续提升。

森特利亚评价，“一带一路”倡议使多个国家和地区间发展了互惠互利的贸易关系，为广大发展中国家搭建重要的联通渠道，带来新希望。在新冠肺炎疫情全球大流行期间，中国向153个国家和15个国际组织提供抗疫物资，展现负责任大国担当。

森特利亚强调：“面对动荡不安的国际形势和层出不穷的全球性挑战，中国提出全球发展倡议和全球安全倡议，始终坚持和平发展、合作共赢的理念，为人类和平与发展事业贡献中国智慧、中国方案。”他认为，全球安全倡议呼吁建立和平稳定、安全有序的国际环境，全球发展倡议推动了更包容、更普惠、更有韧性的全球发展。

森特利亚十分认同中国文化中“天下大同”的理念。他谈道：“中国始终在追求人民幸福的基础上追求全人类的发展。了解中国的历史文化，就能理解中国提出的倡议，理解构建人类命运共同体的深远意义。”

森特利亚指出，中国的发展将继续给当今世界格局带来深刻变革。“中国始终践行真正的多边主义，与新兴国家一道，不断努力建设一个经济发展、科技进步、人民幸福的多极世界。”他说。