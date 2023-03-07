秦刚谈美“印太战略”：乌克兰式危机绝不容在亚洲复制

人民网北京3月7日电 十四届全国人大一次会议于3月7日在梅地亚中心多功能厅举行记者会，邀请外交部长秦刚就“中国外交政策和对外关系”相关问题回答中外记者提问。

新华社记者：美国声称要“塑造中国周边战略环境”，一个重要抓手就是“印太战略”。一些地区国家受到很大压力。近期有媒体评论认为，随着中国经济下行压力增加，地区国家“安全上依靠美国，经济上依靠中国”，越来越难以持续。请问您如何看待这个问题？

秦刚：美国的“印太战略”标榜自由开放，实际上拉帮结伙，搞各种封闭排他的小圈子；号称维护地区安全，实际上挑起对抗，策划“亚太版北约”；宣扬促进地区繁荣，实际上要“脱钩断链”，破坏地区一体化进程。

美国公开声称要“塑造中国的周边战略环境”，这恰恰暴露了“印太战略”围堵中国的真实目的，其最终结果只会导致冲击以东盟为中心开放包容的地区合作架构，损害地区国家的整体和长远利益，注定走不远、行不通。

我注意到最近不少地区国家领导人表示，东盟不能成为任何外部势力的代理人，不能陷入大国博弈的漩涡。亚洲应该成为合作共赢的舞台，而不是地缘博弈的棋盘。任何冷战绝不容在亚洲重演，乌克兰式的危机绝不容在亚洲复制。

至于说安全上、经济上要靠谁？我的看法是，还是要同舟共济，患难与共，共谋安全，共促发展，共筑更加紧密的周边命运共同体。

有人担心中国经济前景，我认为大可不必。近期，一些国际机构纷纷上调今年中国经济增长预期。我们自己的预期也是在5%左右，这将远远高于其他主要经济体。过去一年，中国实际使用外资增长8%，引资规模居全球前列。中国发展高层论坛和博鳌亚洲论坛年会即将举行，今年天津夏季达沃斯论坛也将举办，就我了解，前来参会的各国企业家争先恐后。

最近，我和多位地区国家的外长交流，大家期待最大的就是发展，谈论最多的就是合作。我相信，中国加快推进高质量发展，扩大高水平对外开放，构建新发展格局，必将给各国特别是地区国家提供新的机遇。