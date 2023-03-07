秦刚谈台湾问题：“台独”分裂与台海和平稳定水火不容

人民网北京3月7日电 十四届全国人大一次会议于3月7日在梅地亚中心多功能厅举行记者会，邀请外交部长秦刚就“中国外交政策和对外关系”相关问题回答中外记者提问。

凤凰卫视记者提问：近一段时间以来美国一些智库和官员持续炒作中美在台海发生冲突，一些人士甚至预测冲突的时间就在2027年或者2025年。还有媒体爆料称，美国已经制定了“摧毁台湾”的计划。请问您如何看待当前台海局势？您认为中美在台海发生冲突的风险有多大？

秦刚：我知道今天肯定要问到台湾问题，特别带来一本《中华人民共和国宪法》。我首先引用《中华人民共和国宪法》序言里的两句话：“台湾是中华人民共和国的神圣领土的一部分。完成统一祖国的大业是包括台湾同胞在内的全中国人民的神圣职责。”

解决台湾问题是中国人自己的事，任何外国都无权干涉。最近美国高官声称台湾问题不是中国内政，对此我们坚决反对并保持高度警惕。

对于两岸来说，我们都有一个家，名字叫中国。作为骨肉同胞，我们将继续以最大诚意、尽最大努力实现祖国和平统一。同时，保留采取一切必要措施的选项。中国《反分裂国家法》对此规定得很明确。如果出现了违反该法的情况，我们必须依宪依法行事。任何人都不要低估中国政府和中国人民捍卫国家主权和领土完整的坚强决心、坚定意志和强大能力。

台湾问题是中国核心利益中的核心，是中美关系政治基础中的基础，是中美关系第一条不可跨越的红线。台湾问题之所以产生，美国负有不可推卸的责任。我们之所以同美国谈台湾问题，是要求美方不要干涉中国内政。中国人民有权问：为什么美方在乌克兰问题上大谈尊重主权和领土完整，却在中国的台湾问题上不尊重中国的主权和领土完整？为什么一边要求中国不向俄罗斯提供武器，一边却长期违反“八·一七”公报向台湾售武？为什么一边口口声声说维护地区和平稳定，一边却暗地里制定了所谓“摧毁台湾”的计划？

“台独”分裂与台海和平稳定水火不容。台海和平稳定的真实威胁是“台独”分裂势力，定海神针是一个中国原则，真正的护栏是中美三个联合公报。台湾问题处理不好，中美关系地动山摇。如果美方真的希望台海风平浪静，就应该停止“以台制华”，回归一个中国原则的本源本义，恪守对中国作出的政治承诺，明确反对和制止“台独”。