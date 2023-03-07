秦刚谈中俄关系：世界越是动荡不安 中俄关系越应稳步向前

人民网北京3月7日电 十四届全国人大一次会议于3月7日在梅地亚中心多功能厅举行记者会，邀请外交部长秦刚就“中国外交政策和对外关系”相关问题回答中外记者提问。

俄罗斯塔斯社记者提问：俄中关系是世界关注的焦点，您如何看待两国关系发展走向？俄中关系能否为国与国关系提供新的范式？中国国家主席是否将于两会后访问俄罗斯？未来俄中双边贸易中是否有可能放弃使用美元或欧元？

秦刚：你提到大国关系范式，这是观察中俄关系一个很好的视角。大国交往，是搞封闭排他的集团政治，还是坦坦荡荡的君子之交？中俄成功走出了一条大国战略互信、邻里友好的相处之道，树立了新型国际关系的典范。

有的国家习惯用冷战结盟的滤镜看中俄关系，看到的不过是自己的倒影。中俄关系建立在不结盟、不对抗、不针对第三方基础上，既不对世界上任何国家构成威胁，也不受任何第三方的干扰和挑拨。中俄携手，世界多极化和国际关系民主化就有了动力，全球战略平衡与稳定就有了保障。世界越是动荡不安，中俄关系越应稳步向前。

元首交往是中俄关系的指南针和定盘星。我们相信，在两国元首战略引领下，中俄新时代全面战略协作伙伴关系必将在更高水平上不断前行。

至于你提到中俄贸易中用什么货币？答案很简单，什么货币好用、安全又信得过，就用什么货币。国际货币不应成为单边制裁的杀手锏，更不应成为霸凌胁迫的代名词。