图为RCEP区域金融银行合作会议现场。中国—东盟商务理事会供图

人民网北京11月3日电 （记者李欣怡）日前，RCEP区域金融银行合作会议召开。会议就加强RCEP区域国家金融银行合作的重要性和紧迫感、合作措施和机制建设等达成四点共识。会议强调，区域金融稳定特别需要加强金融合作。

RCEP产业合作委员会主席、中国—东盟商务理事会执行理事长许宁宁在致辞中表示，RCEP协定生效实施已十个月，面对日益严峻的国际形势，加强RCEP区域金融银行界合作，有益于RCEP区域国家工商界合作推进区域全面经济伙伴关系建设，开发区域经济增长潜力和空间，共同应对当前全球及区域金融面临的严峻形势。

会上，许宁宁就当前加强RCEP区域金融银行合作提出了四点建议，经与会代表交流作为达成的《会议共识》：

一是充分意识到当前RCEP区域各国合作的程度和成效直接关系到各国经济和民生。金融是推动区域经济合作的重要保障，区域金融稳定特别需要加强金融合作。RCEP各方应切实为合作注入更多正能量，并履行好RCEP协定中第八章“金融服务”的承诺。

二是RCEP区域各国财政金融政策及措施应增进沟通、协调。实现RCEP签署实施的目的离不开各国的良性沟通和协调。东盟是RCEP的发起者和主导者，东盟地区将于今年11月中旬先后举行2022东亚峰会、二十国集团领导人峰会和APEC峰会，是RCEP国家以共同体意识应对全球性金融动荡挑战的契机，期待推进达成包括财政金融在内的合作共识。

三是RCEP区域各国银行间有必要、有责任加强合作。加强区域银行合作，是抵御国际金融动荡的当务之急。RCEP区域各国银行间应以合作发展的理念增进互信，加强信息交流、风险评估、跨境支付结算、项目融资等方面的合作。

四是增进RCEP区域各国银行界与工商界合作。RCEP区域各国银行在区域互联互通、数字经济包括跨境电商、绿色经济、中小企业发展等领域中，在扩大贸易和投资规模、提升产业链供应链韧性和安全水平、维护多元稳定的国际经济格局和经贸关系中，应合作彰显作为，携手各有关方共同推进区域经济一体化。

会议由RCEP产业合作委员会主办，以线下线上形式召开。RCEP产业合作委员会执行委员、中国商务部亚洲司原司长吕克俭主持了会议，RCEP产业合作委员会秘书长刘欣通报了RCEP产业合作委员会近期工作。此次会议吸引了国内三十多个省市政府有关部门、四十多个RCEP国家商协会的领导人以及二百多位企业家代表参会。

许宁宁在接受记者采访时指出，今年以来，国际经济组织和绝大多数国家接连调低全球及本国经济增长预期，通胀压力明显加大，全球滞胀日益突显，对此，RCEP区域各国唯有增进合作才能有效应对。RCEP协定的实施，为区域各国增进金融银行合作构建了便利条件。

RCEP协定第八章“服务贸易”中，除市场开放及相关规则外，还包含了金融服务等三个领域的附件，对金融领域作出了更全面和高水平的承诺。首次引入了新金融服务、自律组织、金融信息转移和处理等规则，就金融监管透明度作出了高水平承诺，在预留监管空间维护金融体系稳定、防范金融风险的前提下，为各方金融服务提供者创造了更加公平、开放、稳定和透明的竞争环境。这些规则将不仅有助于各国金融企业更好地拓展区域市场，还将吸引更多境外金融机构来本国经营，为各国国内金融市场注入活力。

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