党的二十大报告在外交战线引发热烈反响

2022年10月16日，中国共产党第二十次全国代表大会在北京隆重开幕，按照外交部党委统一部署，外交战线全体党员干部第一时间收听收看开幕会盛况，认真聆听习近平总书记代表第十九届中央委员会向大会作的报告。在会后及时通过理论学习中心组扩大会、青年理论学习小组专题研讨等方式，线上线下结合开展学习研讨。驻外使领馆党委按照部党委要求部署，在全世界各地做到同时同步，认真组织集体收听收看习近平总书记在党的二十大上作的报告，第一时间报回收看感想和体会。收看后，有的馆党委连夜召开理论学习中心组扩大会进行学习研讨。外交战线全体党员干部以饱满的政治热情认真热烈讨论，充分交流分享体会。同志们被报告内容深深感染和鼓舞，极大激发了奋进新征程的强烈使命感和责任心。

外交战线党员同志们一致认为，党的二十大是在迈上全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的关键时刻召开的一次十分重要的大会。习近平总书记所作报告高瞻远瞩，大气磅礴，鼓舞人心，催人奋进，通篇闪耀着马克思主义真理光芒。报告全面总结新时代以来以习近平同志为核心的党中央团结带领全党全国各族人民坚持和发展中国特色社会主义取得的历史性成就和宝贵经验，科学审视当今世界和当代中国发展大势，科学把握我们面临的战略机遇和风险挑战，全面把握新时代新征程党和国家事业发展新要求、人民群众新期待，擘画了未来五年乃至更长时期党和国家事业的宏伟蓝图，是全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴的政治宣言和行动纲领。

习近平总书记在报告中充分肯定过去五年来，在党中央坚强领导下，中国特色大国外交取得的成绩，令外交战线广大党员干部深受鼓舞，倍感自豪。同志们深刻认识到，党的十八大以来极不寻常、极不平凡的十年，面对世所罕见、史所罕见的复杂严峻环境和繁重艰巨任务，党和国家事业之所以能够取得历史性成就、发生历史性变革，我们之所以能够有效应对严峻复杂的国际形势和接踵而至的巨大风险挑战，保持战略定力，发扬斗争精神，在斗争中维护国家尊严和核心利益，牢牢掌握我国发展和安全主动权，根本在于有习近平总书记掌舵领航，在于有习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平外交思想的科学指引。“两个确立”对新时代党和国家事业发展、对推进中华民族伟大复兴历史进程具有决定性意义，是赢得未来的根本政治保证。

同志们一致认为，学习领会贯彻好党的二十大精神是当前和今后一个时期最重要的政治任务。习近平总书记在报告中对我们在全面建设社会主义现代化国家新征程上，进一步全方位开展中国特色大国外交，促进世界和平与发展，推动构建人类命运共同体，弘扬全人类共同价值，指明了前进方向。外交战线全体党员干部将原原本本学习党的二十大精神，坚持读原文、悟原理，通过反复研读思考体悟思想伟力，深入领会党的二十大报告蕴含的重大意义、科学体系、丰富内涵和实践要求，深入学习把握习近平新时代中国特色社会主义思想的世界观和方法论，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，切实把思想和行动统一到党的二十大精神上来，紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，自信自强、守正创新，踔厉奋发、勇毅前行，以更加坚定的决心意志维护国家主权、安全、发展利益，以更加奋发有为的精神状态开创中国特色大国外交新局面，为以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴作出新贡献。

(责编：徐祥丽、杨牧)