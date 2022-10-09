新华社北京10月9日电 综合新华社驻外记者报道：据今日俄罗斯通讯社8日报道，当天早晨发生卡车爆炸事故的克里米亚大桥公路桥已恢复通车。同一天，俄罗斯国防部长绍伊古任命谢尔盖·苏罗维金为俄对乌开展特别军事行动区域联合部队总指挥。

——今日俄罗斯通讯社8日援引克里米亚地区行政长官谢尔盖·阿克肖诺夫的话报道，克里米亚大桥公路桥已恢复通车。经过全面安检后，轿车和大巴车可以通行，但载重汽车需使用渡轮。俄副总理胡斯努林当天晚些时候说，大桥的公路桥目前只有一条车道可以通车，第二条车道将尽快修复。

——据俄罗斯总统新闻局8日发布的消息，俄总统普京当天签署命令，授权俄联邦安全局对从俄本土到克里米亚半岛的输电电网、从克拉斯诺达尔边疆区至克里米亚半岛的干线天然气管道加强保护。总统令自签字之日起生效。

——乌克兰国防部8日在社交媒体上证实克里米亚大桥发生爆炸，但未做更多表态。乌克兰国际文传电讯社8日援引乌执法机构一位消息人士的话报道，克里米亚大桥爆炸是乌克兰安全局采取的一项特别行动。乌安全局尚未就此发表评论。

——俄罗斯国防部发言人科纳申科夫8日说，俄防长绍伊古任命大将谢尔盖·苏罗维金为俄对乌开展特别军事行动区域联合部队总指挥。据塔斯社报道，苏罗维金1966年10月生于新西伯利亚，毕业于伏龙芝军事学院，2013年任俄东部军区司令，2017年10月被任命为俄空天军总司令，2021年8月被授予大将军衔。

——乌克兰国家核电公司8日在官网发布消息说，由于俄军炮击，当天凌晨连接扎波罗热核电站与乌国家电网的最后一根750千伏电力线中断，扎波罗热核电站彻底失去外部供电，核电站应急柴油发电机随即启动恢复供电，目前核电站的柴油储备可以支撑发电机约10天的运转。

——据俄罗斯外交部网站8日消息，俄外长拉夫罗夫当天在接受俄《论据与事实》报采访时表示，俄罗斯仍坚持五个核武器国家领导人今年1月3日发表的《关于防止核战争与避免军备竞赛的联合声明》。该声明强调核战争打不赢也打不得，重申不将核武器瞄准彼此或其他任何国家。

——据塔斯社9日报道，俄外交部独联体事务二司司长波利修克接受媒体采访时说，西方向乌克兰提供远程或者更强大的武器是俄罗斯的红线。他说：“俄罗斯将通过认真分析局势来决定采取哪些具体措施，以应对为乌克兰提供武器的美国及其盟友的行为。”他表示，俄罗斯有足够的工具来应对。（参与记者：耿鹏宇、李铭、李东旭、赵冰、陈畅）

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