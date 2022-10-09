新华社雅典10月9日电 雅典以西迈加拉海湾的一个小岛上，雷维苏萨液化天然气接收站的工人们正忙碌工作。和往年相比，工人们今年的工作量多了不少，上半年已有39艘船只抵达这里输送液化天然气，其中近一半运量来自美国。

多年来，希腊约40%天然气依赖俄罗斯供给。随着乌克兰局势持续并升级，希腊政府调整能源战略，大幅提高液化天然气在本国能源结构中的份额，寻求不同能源供应商以保证能源安全。尽管如此，希腊专家表示，液化天然气短期内难以阻止能源价格飙升，希腊民众依然在为如何节能过冬发愁。

“扩容”液化天然气

新华社记者日前探访了雷维苏萨液化天然气接收站，它是目前希腊境内唯一一座液化天然气接收设施，始建于2000年，隶属于希腊国家天然气运输系统运营商有限公司（简称DESFA）。

公司资产管理部主任尼科斯·卡齐斯向记者介绍说，雷维苏萨近年来利用率显著提高，2021年希腊天然气市场中已有32%来自雷维苏萨，受俄乌局势影响，2022年1月至8月这一比例上升至44%。这使得雷维苏萨目前已成为天然气进入希腊市场的主要入口。

雷维苏萨目前有三个液化天然气储罐，可储存22.5万立方米天然气，每小时再气化能力为1400立方米。卡齐斯介绍说，为应对不断增长的需求，公司今年8月还额外租用一艘容量为15万立方米的液化天然气运输船，停靠在三个储罐旁的码头，当作应急储备。

卡齐斯表示，近几年美国已经取代阿尔及利亚成为雷维苏萨进口液化天然气的最大供应商，2021年约有50%液化天然气来自美国，2022年至今，这一比例已达60%。

DESFA公司官网发布的2022年上半年公报显示，2022年上半年总计有39艘船只将总量相当于16.61太瓦时的液化天然气运抵雷维苏萨，其中9.79太瓦时来自美国进口，与2021年同期相比涨幅超过139%。

按照公司官方说法，雷维苏萨今年“最大限度发挥了其作用，使得俄罗斯进口天然气在希腊市场的比例从40%下降至不到20%”。

能源账单涨势不减

希腊智库希腊能源论坛学术主任米哈利斯·马西乌拉基斯接受新华社记者采访时说，天然气在希腊能源结构中依然占比约30%，但液化天然气在全部天然气供给中的占比已由前年的不足四分之一增长至近一半，这是希腊天然气市场近期“最大变化”。

他肯定希腊政府的能源调整战略方向，同时也指出，“目前希腊最大的问题不是能源供应，而是能源价格上涨”。

马西乌拉基斯说，受地缘局势紧张影响，希腊老百姓、企业与全欧洲一样都面临昂贵的能源价格。即便有政府补贴，普通人的能源账单仍比去年高出六七成。

根据希腊国家统计局公布的最新数据，今年8月希腊天然气价格同比上涨261.3%，能源成本增加成为近几个月希腊通胀率持续高达10%以上的主要原因。

九月以来，雅典街头的木柴店门庭若市，许多希腊民众前来预约订购大量取暖用的壁炉木柴，但绝大多数店铺的订单都已经排到一个月后。木柴店经营者科斯塔斯表示“今年业务很火爆”，因为高企的电力和天然气账单让许多希腊人吃不消。

希腊财政部长近日告诉希腊议会，为应对能源危机，过去12个月内政府已拨出124亿欧元，其中98亿欧元用于电力和天然气消费补贴。希腊政府还出台多项指导和鼓励措施，在全社会范围内呼吁节约能源，要求各基层政府实现节能10%的目标。

雅典南郊阿利莫斯市市长安德烈亚斯·孔季利斯告诉新华社记者，早在两年前，当地就已着手把市政照明更换为节能的LED照明，如今又开始推动各机构安装屋顶太阳能板、将公共机构的天然气燃烧炉更换为成本相对便宜的燃油炉。多种努力下，该市已达到节能10%的目标。

他说，即便如此，能源价格高企还是让人们极度困扰、焦虑并承受着巨大经济压力。“国家补助给了大家喘息空间，但无论怎样也无法弥补生活成本的大幅增长，”他说，“整个社会都受到了影响。”（记者：于帅帅；报道员：玛丽亚·斯皮里亚普罗、安吉洛斯·察齐斯；剪辑：王沛；编辑：张代蕾、刁泽）

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