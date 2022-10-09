人民网曼谷10月9日电 （记者孙广勇）呵叻府，位于泰国东北部，该府的巴冲县，在泰语的意思是“山口”，正如其名，巴冲县和呵叻府是泰国中部通往东北部20个府的门户，不仅2号公路穿城而过，呵叻还是中泰铁路一期工程的终点。记者近日来到位于巴冲县的中泰铁路施工现场，看到现场建设如火如荼，中泰铁路一期工程进入全面建设阶段。

巴冲火车站，一座古朴的泰式风格小站台，从候车室内可以看到夕阳下泛着黄光的铁轨，站台上没有几位乘客，工作人员敲着铁钟、挥着红绿旗子，招呼旅客上车。“泰国的铁路系统建于105年前，巴冲火车站客运每天16列、只有一百多位旅客乘坐，货运每天14列，主要从曼谷向东北部运输啤酒花、燃油、机械、日用品等。从曼谷到东北部600公里的长距离运输，迫切需要高速列车，已打破现在时速70公里的窘境。”车站工作人员颂猜说。

巴冲火车站不远，就是中泰铁路一期工程施工现场，沿着旧铁轨并行的方向，一座座高架桥墩不断向前延伸，将实现泰国高速铁路的梦想。未来从曼谷到呵叻将只需90分钟，与目前的4.5个小时相比，泰国铁路“将迈进新时代”。

中泰铁路合作项目一期工程曼谷至呵叻段全长252.3公里，设计时速250公里，采用中国铁路技术标准设计。“2019年7月，中国铁路设计集团有限公司完成了中泰铁路合作项目一期土建工程详细设计，这个‘一带一路’建设的重点项目从此拥有了设计蓝图。目前正在进行的土建工程包括桥梁、路基、隧道、站房，预计在2027年泰国就将迎来中泰铁路的一期工程竣工。”中国铁路设计集团有限公司泰国分公司总经理马胜双说。

不仅在呵叻，在大城、北标等沿线各府，中泰铁路都在紧张施工中。位于大城府的中泰铁路项目4-3标段工程由中国建筑股份有限公司施工，是中泰高铁项目中最大的一个标段。在项目大型梁场上，不断传来机器轰鸣声，预制完成的节段梁摆放整齐，未来将架设在中泰铁路高架桥上。项目泰籍工程师特林负责与监理及各环节进行技术沟通与对接，他说：“希望中泰铁路建设早日完工，改变泰国铁路基础设施现状。通过与中国开展合作，泰国提升了铁路建设能力。中国给泰国带来先进轨道交通技术，铁路建成后会让泰国人民出行更便利，有望给泰国经济带来质的飞跃。”

在呵叻参与中泰铁路建设的泰国工程师威洛从事交通建设35年，他表示：“泰国民众都期待中泰铁路早日连接老挝和中国，我还希望能够建设连接泰国缅甸柬埔寨等东南亚国家的铁路网，因为铁路运输对区域交通和经济发展意义重大。”

按照规划，中泰铁路工程共分为两期，一期工程连接曼谷和泰国东北部门户呵叻，二期工程将延伸至与老挝首都万象仅一河之隔的泰国东北边贸重镇廊开，实现与中老铁路衔接。

为了实现中-老-泰之间的互联互通、创造更多经济机会，泰国国家运输和服务管理发展委员会制定了短期及长期行动方针，并计划扩展其他项目，利用泰国的地理优势，将泰国打造成区域性的交通枢纽。

近日，泰国国家铁路局表示，中泰高铁一期工程进展迅速，目前已经完成了大约12%的进度，今年预计会完成20%的进度，需加快推进二期工程（呵叻-廊开）建设，尽快与中老铁路接轨。泰国国家铁路局强调，2023年至2025年间，货运列车的规模配置将逐步完善以满足日益增长的国际货运需求。交通部十分重视中泰高铁项目，因为该项目可以带来旅游经济发展等各项益处，需加快推进二期工程（呵叻-廊开）建设，尽快与中老铁路接轨。

尽管目前中泰铁路仍在建设，但泰国与中国、老挝以铁路方式互通往来，体现的正是泛亚铁路的构想。中泰铁路作为“泛亚铁路”中通道的重要组成部分，建成之后，将进一步提升中国与东盟地区的互联互通水平。中泰铁路建成将意味着“泛亚铁路”中通道得以补全，由此所带来的贸易和效率提升都将是可观的。

中国驻泰国大使韩志强表示，中泰铁路是两国高质量共建“一带一路”的标志性项目。双方一致同意，努力实现中老泰铁路早日贯通，以通道促物流、物流促经贸、经贸促产业，全面推进中老泰三方合作，实质性提升次区域发展水平。中泰铁路通车时中南半岛将形成纵贯南北新的铁路大动脉、全面进入高铁时代。

“这条高铁网络不仅将连接泰国部分地区，还将组成东盟的铁路网络。中泰高铁项目是该国铁路交通建设的亮点。当高铁项目全部建成并连为一体时，它们将成为一个运送旅客和货物的巨大铁路运输网，把中国、马来西亚、老挝和泰国连接起来。”泰国国家铁路局局长尼鲁表示。

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