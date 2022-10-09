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毛宁：乐意看到越来越多人士理解支持“和平统一、一国两制”

2022年10月09日17:42 | 来源：外交部发言人办公室
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“外交部发言人办公室”消息，在10月9日外交部例行记者会上，总台央视记者提问：昨天特斯拉公司创始人马斯克有关台湾的言论引发了广泛关注。发言人也介绍了中方立场。台湾“陆委会”称马斯克的言论不可接受。请问发言人有无进一步评论？

毛宁：昨天我介绍了中方在台湾问题上的原则立场。当前，引发台海局势紧张动荡的根源是民进党当局勾连外部势力谋“独”挑衅。只有坚决遏制“台独”分裂、反对外部势力干涉，才能维护台海和平稳定。

我愿强调指出，“和平统一、一国两制”是我们解决台湾问题的基本方针，是实现国家统一的最佳方式。在确保国家主权、安全、发展利益的前提下，台湾可以作为特别行政区实行高度自治，台湾同胞的社会制度和生活方式等将得到充分尊重，台湾同胞的合法权益将得到充分保障。中国的统一，不会损害任何国家的正当利益，只会给各国带来更多发展机遇，给亚太地区和世界繁荣注入更多正能量。我们希望并乐意看到越来越多的人士理解和支持“和平统一、一国两制”。

至于你提到的民进党当局有关言论根本不值一驳，无论民进党当局说什么，都改变不了台湾是中国领土不可分割一部分的基本事实。

(责编：崔越、常红)

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