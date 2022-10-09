“外交部发言人办公室”消息，在10月9日外交部例行记者会上，总台央视记者提问：近日，国家统计局发布报告显示，近十年中国对世界经济增长平均贡献率位居世界首位。面对全球经济形势不稳定不确定性上升，特别是在新冠肺炎疫情冲击下，中国经济保持稳定增长对世界经济复苏做出了积极贡献。请问发言人能否进一步介绍有关情况？

毛宁：近十年来，中国经济平均增长率为6.6%，居世界主要经济体前列，远高于2.6%的同期世界平均增速和3.7%的发展中经济体平均增速。中国对世界经济增长的平均贡献率达到了38.6%，超过七国集团国家贡献率的总和。去年，中国GDP占世界经济总量比重达到18.5%，较10年前提高7.2个百分点；对外贸易总额6.9万亿美元，较10年前增长56.8%，中国稳居世界第二大经济体和第一大贸易国。

中国经济长期向好的基本面不会改变，中国开放的大门不会关闭。我们将继续秉持开放包容、互利共赢原则，不断扩大高水平对外开放，同世界分享发展红利，为世界经济强劲、可持续、平衡、包容增长贡献更多正能量。

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