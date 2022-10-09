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海伦·福斯特·斯诺文化中心在美成立 

2022年10月09日15:11 | 来源：人民网-国际频道
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人民网华盛顿10月9日电 （记者李志伟）近日，海伦·福斯特·斯诺文化中心成立仪式在美国犹他州锡达城的南犹他大学举行。该中心旨在为当地民众搭建中文学习与中国文化交流平台。来自南犹他大学以及犹他州政治、经济和教育界的近200人出席活动。

海伦·福斯特·斯诺文化中心以曾为中国革命和建设事业作出贡献的国际友人海伦·福斯特·斯诺命名，该中心设在南犹他大学国际事务办公室。中国驻美国大使馆公使井泉表示，希望该中心成为学习中文的学校、展示中国文化的博物馆、展开中国研究的权威机构、增进犹他州—中国经济发展的纽带和连接中美人民的桥梁。

南犹他大学负责国际合作事务的副总裁斯蒂芬·艾伦表示，成立海伦·福斯特·斯诺文化中心的目的是为犹他州民众提供学习中文的机会，促进美中民间外交，增进文化交流。

美国海伦·福斯特·斯诺基金会主席亚当·福斯特表示，中国古语说“国之交在于民相亲，民相亲在于心相通”，海伦·福斯特·斯诺曾为中国革命和建设事业作出贡献，致力于让人们了解中国，她的精神与力量对当前美中交往很有启迪意义。在全球问题上，人们需要共同合作，世界才会更加和平与繁荣。

据介绍，该中心目前已为当地多所高中提供汉语课程，并计划举办年度文化庆祝活动。海伦·福斯特·斯诺文化中心执行主任欧阳文表示，精通汉语已经被认为是21世纪年轻人最重要的技能之一。该中心的使命之一是为当地中小学学生以及大学生提供汉语教学，帮助他们熟练掌握汉语。

海伦1907年出生于锡达城，1931年前往中国，并在中国结识后来的丈夫、美国记者埃德加·斯诺。海伦为埃德加·斯诺所著《西行漫记》（原名《红星照耀中国》）的出版做了大量工作。

1937年4月，海伦访问陕北，写作《续西行漫记》。这两部书被认为是报道和介绍中国共产党和“红色中国”的优秀纪实性作品。她回到美国后，又曾两次访问新中国，出版《重返中国》等作品。海伦于1997年逝世，留下了大量与中国相关的著作、手稿和照片。

(责编：刘叶婷、杨牧)

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