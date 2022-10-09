人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

日本今年上半年额外死亡推测人数为新冠以来最高

2022年10月09日13:39 | 来源：新华网
小字号

　　新华社东京10月9日电 日本国立感染症研究所等机构的最新数据显示，2022年1月至6月，日本全国额外死亡人数推测达1.7万至4.6万人，为新冠疫情出现以来最高值。

　　额外死亡人数是用某段时期的实际死亡人数，减去以过去数据为基础预测出的同期死亡人数而得。这是研究传染病流行影响的常用手段。

　　日本共同社8日报道说，据日本厚生劳动省的人口动态统计和共同社自己的统计，今年上半年日本全国死亡总人数约77.7万人，其中新冠感染死亡人数逾1.28万人。

　　共同社援引专家观点分析说，今年上半年额外死亡人数增加，除了新冠导致的直接死亡，还包括受医疗挤兑影响无法及时就医而死于新冠以外疾病、外出受限等生活习惯变化造成原有慢性病恶化、因经济困难而自杀等新冠疫情间接引起的死亡。

　　据厚生劳动省统计，2020年由于新冠疫情出现后采取了较强有力的防控措施，这一年日本死于新冠以外疾病以及事故的人数有所减少，全国死亡总人数也出现下降。不过，2021年由于新冠病毒德尔塔毒株蔓延等原因，日本当年死亡人数超过143万人，创二战以来最高纪录。专家预计，2022年受新冠病毒奥密克戎毒株影响，日本全年死亡人数很可能超过2021年。

(责编：燕勐、高歌)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部