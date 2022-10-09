新华社东京10月9日电 日本国立感染症研究所等机构的最新数据显示，2022年1月至6月，日本全国额外死亡人数推测达1.7万至4.6万人，为新冠疫情出现以来最高值。

额外死亡人数是用某段时期的实际死亡人数，减去以过去数据为基础预测出的同期死亡人数而得。这是研究传染病流行影响的常用手段。

日本共同社8日报道说，据日本厚生劳动省的人口动态统计和共同社自己的统计，今年上半年日本全国死亡总人数约77.7万人，其中新冠感染死亡人数逾1.28万人。

共同社援引专家观点分析说，今年上半年额外死亡人数增加，除了新冠导致的直接死亡，还包括受医疗挤兑影响无法及时就医而死于新冠以外疾病、外出受限等生活习惯变化造成原有慢性病恶化、因经济困难而自杀等新冠疫情间接引起的死亡。

据厚生劳动省统计，2020年由于新冠疫情出现后采取了较强有力的防控措施，这一年日本死于新冠以外疾病以及事故的人数有所减少，全国死亡总人数也出现下降。不过，2021年由于新冠病毒德尔塔毒株蔓延等原因，日本当年死亡人数超过143万人，创二战以来最高纪录。专家预计，2022年受新冠病毒奥密克戎毒株影响，日本全年死亡人数很可能超过2021年。

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