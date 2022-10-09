仲 音

2400多万条海上航线折射中国贸易的热度，日均千亿级的手机信令描绘出人群流动，228亿条信息关照着建档立卡的每一个脱贫人口……系列报道《解码十年》生动呈现了党的十八大以来中国经济发展取得的巨大成就。

党的十八大以来，我国经济持续健康发展，综合国力显著增强，国际影响力稳步提升。2013年至2021年，我国经济年均增长6.6%，对世界经济增长的平均贡献率超过30%，成为世界经济增长的主要稳定器和动力源；2021年我国国内生产总值突破110万亿元，占世界经济的比重达18.5%，比2012年提高7.2个百分点，人均国内生产总值接近世界银行划分的高收入国家门槛值；同时，我国稳居世界第二大经济体、第一大工业国、第一大外汇储备国，全面建成小康社会，党带领人民意气风发向着第二个百年奋斗目标迈进……回首这十年，我国经济实力、科技实力、综合国力跃上新台阶，为实现中华民族伟大复兴奠定了更为坚实的物质基础。

经济工作是党和国家的中心工作，做好经济工作是党治国理政的重大任务。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央高瞻远瞩、统揽全局、把握大势，提出一系列新理念新思想新战略，指导我国经济发展取得历史性成就、发生历史性变革，在实践中形成和发展了习近平经济思想。习近平经济思想深刻回答了新时代经济发展怎么看、怎么干等一系列重大理论和实践问题，是我国经济高质量发展、全面建设社会主义现代化国家的科学指南，为我们做好新时代经济工作指明了正确方向、提供了根本遵循。十年风雨兼程，正是因为习近平经济思想提供科学指引和行动指南，中国经济才能克服涉滩之险、闯关之难、爬坡之艰，在战胜风险挑战中发展、在历经压力测试后壮大。

先进的思想总是与非凡的事业彼此辉映，科学的理论总是与伟大的实践相互激荡。针对经济下行压力加大、发展老路难以为继等问题，强调“我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段”，推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革；针对实现什么样的发展、怎样实现发展的问题，强调“把贯彻新发展理念的实践不断引向深入”，实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续、更为安全的发展；针对国内外环境的深刻复杂变化，强调“构建新发展格局，是与时俱进提升我国经济发展水平的战略抉择”，努力实现高水平自立自强……重大关头、关键时刻，习近平经济思想总是能够深刻回答我国经济发展的重大理论和实践问题，指导广大干部群众正确分析形势、科学把握规律，引领中国经济巨轮破浪前行。

这十年，以新发展理念为引领，中国经济在壮阔海域中开拓出更加光明的高质量发展新航程。“嫦娥”探月、“祝融”探火、“羲和”逐日，不曾停歇的叩问苍穹脚步见证“中国高度”；北京大兴国际机场凤凰展翅、港珠澳大桥飞架三地，一项项重大工程彰显“中国速度”；“奋斗者”号成功坐底万米海底，“深海一号”成为全球首座10万吨级深水半潜式生产储油平台，不断刷新的纪录标注“中国深度”……从这一系列标志性成果可以感受到中国经济转型升级的强大脉搏，产业升级势头强劲，创新发展态势持续，经济结构调整优化，绿色转型稳步推进，民生改善继续加强。可以说，中国经济不仅有量的合理增长，还有质的稳步提升，更有结构的持续优化，在保持中高速奔跑的同时，“体格”更强健、“含金量”更充足。

“21世纪第一个10年，年均收入46500元；2021年，总收入141200元；轿车换了1辆，电视机换了2台，电脑换了2台，手机换了3部……”山东省枣庄市一位市民的家庭“小账本”上，两条跃然向上的家庭收支曲线，记录着满满的获得感和幸福感，也折射出经济发展成果不断惠及亿万人民。展望未来，在习近平经济思想的科学指引下，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，推动高质量发展，就一定能推动中国经济继续实现量的合理增长和质的稳步提升，在新时代新征程上不断书写新的辉煌篇章。

《 人民日报 》（ 2022年10月09日 04 版）

(责编：燕勐、高歌)