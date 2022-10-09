新华社基加利10月8日电 9月下旬的一天，在卢旺达东方省基本戈医院手术室，麻醉师陈志红从护士手中接过注射器，将药剂注入一名中年男患者椎管。过了一会儿，外科医生李俊升操刀进行双侧腹股沟疝修补手术，一个多小时后，手术顺利完成。

与此同时，在另外两间手术室，妇产科医生陈鸿友同卢旺达同行合作，为一名妇女进行紧急剖宫产手术；骨科医生马晓峰在为一名少年进行切除手部肿块的外科手术。

这是中国第22批援卢旺达医疗队队员在基本戈医院驻地工作的日常情景。

9月22日，在卢旺达东方省基本戈医院，中国第22批援卢旺达医疗队队员为患者做手术。新华社发（黄万晴摄）

这是李俊升第六次到卢旺达援外，在他看来，“做好援外医疗工作已是一种情怀。卢旺达非常需要医生，一些常见病、多发病经常得不到及时治疗，我们中国医护人员的知识和技术能实实在在地帮助当地患者”。

2007年，李俊升第一次到卢旺达援外，在同当地医护人员交流时也遇到过不少困难。由于文化差异，从开始的相互不了解，到目前与他们逐渐在工作中达成“心灵上的默契”，相互配合，工作也越来越顺利。

皮埃尔·恩森吉尤姆瓦是基本戈医院的护士长，同李俊升合作多年，两人早已成为老友。恩森吉尤姆瓦在采访中告诉记者，“我们需要像李医生这样的专业医生，我们希望和他一起工作，我无法想象他离开我们”。

恩森吉尤姆瓦非常佩服李俊升的敬业精神。他说：“即便李医生下班了，如果医院打电话给他，他任何时候都会说，‘我准备好了’。他总是会在我们需要的时候帮助我们。”

9月23日，在卢旺达东方省基本戈医院，中国第22批援卢旺达医疗队队员李俊升为患者做检查。新华社发（黄万晴摄）

恩森吉尤姆瓦说，卢旺达全国骨科医生都很稀缺，马晓峰医生的到来为医院解决了很多问题，“如果我们没有骨科医生，有的患者就要转去很远的医院，他们或许没钱去其他地方。而留在这家医院，既离家人近，可以获得好的照料，还有中国专家团队”。

每周二和周四是中国医生的手术日。李俊升每个手术日平均要完成6台外科手术，最多的时候要做8台，经常下午两三点才能吃到午饭。对此，李俊升却很开心：“我一上手术台就满血复活，只有专心致志手术。”

许多经济拮据的患者来医院看病，路途遥远加上山路难行，往返路费是一大笔开销。李俊升理解这些患者的不易，“患者因常见病多发病找到我，排了很久的队，每次门诊我都尽量给他们一次性解决好，这么多年养成了习惯”。

丰富的援外经验加上热情豪爽的性格，51岁的李俊升成了医疗队的“老大哥”。“必须有尽职尽责之心，医者仁心。”他说，非洲工作环境、技术条件，不论硬件和软件都不如国内，“这时需要发挥个人主观能动性，根据当地现有条件，因地制宜，迎难而上，解决实际问题”。

9月22日，在卢旺达东方省基本戈医院，中国第22批援卢旺达医疗队队员李俊升为患者写病历。新华社发（黄万晴摄）

因为缺乏临床微创医疗设备，手术时中国医生更要靠过硬的技术，把刀口尽量开小一点；危重患者术后没有ICU护理，医生手术后查房频率要高一些，看护时间长一些；患者术后恢复过程中因经济困难无法加强营养时，中国医生就把自己的餐食送给他们。

多年辛苦付出的同时，李俊升的收获也很大。“作为医生，能够治病救人，获得患者和院方的肯定，已经实现我个人的价值。”他说，“人心是相通的，建立中国人和非洲人的友谊，这就是我们援外医疗的意义。”

中国自1982年开始向卢旺达派遣医疗队，第22批援卢旺达医疗队来自内蒙古自治区，今年1月1日起开始执行援外医疗任务，截至9月底，第22批医疗队共诊治各类患者9500余人，完成各类手术近千台。（记者吉莉；剪辑：王沛；编辑：邵杰、王昭、杨天沐、钱泳文）

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