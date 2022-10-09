中国日报网10月8日电 （党超峰）6日，美国民调机构盖洛普与非营利医疗费用研究机构“西区健康”(West Health）联合发布的一份新民调显示，近一半的美国人(约1.14亿)给美国医疗体系的评分是差或不及格。

这份新民调要求全国范围内具有代表性的5500多名美国人对医疗保健系统的整体情况进行评分（A-优秀，B-良好，C-满意，D-差，F-不及格），并对费用、公平性、获得性和护理质量进行单独评分。

民调显示，72%至78%的美国人给医疗费用的评分为D或F。

来自宾夕法尼亚州的民调受访者格斯解释了她对医疗费用的评分：“我打了F，我之前就有哮喘，治疗这种疾病的药物费用天价，我交了很多挂号费，一次大约40美元。最近，我做了心脏超声检查，医保报销完后，花费大约200美元。”

根据民调，在对公平性、获得性和质量方面的评分因性别和种族/民族而异。

与男性相比，女性更有可能给这三方面打D或F；黑人(66%)和亚裔(64%)比白人和西班牙裔更有可能给公平性打D或F；与白人相比，有色人种更有可能给获得性打D或F；黑人和西班牙裔比白人和亚裔更可能给质量打D或F。

民调显示，超过四分之一的美国人(27%)说，如果需要获得高质量的医疗服务，他们将无法负担，这导致美国人在决定寻求所需的医疗保健时继续做出艰难的权衡。60%的美国人说，在他们是否接受医生的治疗建议时，费用是“极其重要的”(28%)或“重要的”(33%)考虑因素，其中女性(66%)比男性(55%)更有可能这么说。

相当大比例的美国人为了支付家庭需求而放弃接受医疗服务，六分之一的人说，在过去一年里，出于这个原因削减了医疗开支。

无力支付治疗费用可能会导致美国人当前和未来的健康状况进一步恶化。近五分之一的美国人(18%)说，由于无力支付治疗费用，他们的健康问题在过去一年恶化了。

展望未来，一半的美国人对自己年老时能否负担得起医疗保健缺乏信心。三分之二的65岁以下的美国人担心医疗保险在他们65岁时将不复存在，四分之三的62岁或以下的美国人对社会保障也持同样的看法。

来自新墨西哥州的戴安娜解释了她对未来支付护理费用的担忧。她说："特别是随着我们年龄的增长，会出现长期护理的问题。我家里有人本应该住在疗养院，但负担不起费用。因此，全家人不得不照顾这个人，影响很大。"

“西区健康”和盖洛普都针对这次民调发表了看法。

“西区健康”总裁蒂莫西说:“医疗费用上涨、就医不平等加剧、不接受治疗、病情加重或借钱支付医疗账单，这些情况存在多年了。难怪这么多美国人对医疗系统的看法如此糟糕。”“这份新民调应该向政策制定者发出一个强有力的信息，需立即采取措施降低医疗费用。”

盖洛普国家健康和幸福指数研究主管丹威特斯表示：”我们必须记住的是，在这些评分的背后是活生生的人，有太多的美国人一直难以获得和支付高质量的医疗保健。”

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