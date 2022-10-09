新华社日内瓦10月8日电 综述：瑞士信贷银行面临重组挑战

新华社记者陈斌杰 玛蒂娜·福斯

近期，瑞士第二大银行瑞士信贷银行（瑞信银行）连续遭受投资亏损等负面消息打击，股价持续下跌。分析人士认为，该行正深陷危机中，亟需通过深度改革和重组走出困境。

瑞信银行成立于1856年，在全球资本市场具有重要影响力。2021年，瑞信银行两次重大投资失败，累计损失达数十亿美元，引发外界对于该行风险管理机制的质疑。今年以来，瑞信银行股价快速下跌，市值大幅蒸发，外界一度猜测该行有可能破产，并引发欧洲的“雷曼时刻”。

美国晨星公司股票分析师约翰·朔尔茨日前接受新华社记者采访时表示，在宏观经济充满挑战的背景下，瑞信银行多次风险管理失败，需要通过出售资产、筹集资金走出危机。

但朔尔茨不认为欧洲的“雷曼时刻”可能即将到来，并强调瑞信银行是一家“资本充足的银行”。他说：“瑞信银行偿付能力没有问题，其资本充足率与其他银行一致。但该银行仍需筹集资金，且这一可能性和需求越来越大。”

瑞士冯托贝尔银行资深分析师安德烈亚斯·文迪蒂认为，出售资产可能是瑞信银行管理层的首选。“瑞信银行管理层将尽可能避免增资稀释股权，因此更倾向于出售资产”。

他表示，如果瑞信银行无法以合理价格出售资产，则可能仍需筹措资金，“筹资并不意味着瑞信银行到了需要‘拯救’的地步，而是为该行深度重组付出的高昂代价”。

今年7月，瑞信银行进行了重大管理层改组，任命乌尔里希·克尔纳为首席执行官。9月30日，克尔纳发布备忘录，表示瑞信银行的资本和流动性很充足，但他承认该银行正处于“关键时刻”。

瑞信银行表示，正考虑采取多种措施加强该行财富管理业务，将投资银行转变为以咨询业务为主导的轻资本银行。该行将于10月27日宣布新的战略计划。

朔尔茨表示，瑞信银行需要让市场清楚地了解其未来核心业务重心，并回应市场对其亏损和人才、客户流失的担忧。

(责编：贾文婷、高歌)