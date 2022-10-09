本报记者 王 丹

水稻亩产从300余斤提升至800斤、蛋鸡产蛋率由50%提升至80%、引入火龙果苗等收益较高的经济类作物……非洲西部传统农业国多哥的民众，正越来越多地感受到中国援多哥农业技术示范中心（以下简称“示范中心”）项目带来的好处。

多哥农业人口占全国人口的67%，水稻和玉米是主要农作物。长期以来，受观念、种植技术、基础设施等因素限制，当地稻谷和玉米单产均很低，难以满足本国粮食需求，种植者也无法通过农产品获取更多收益。

2010年，在距离多哥首都洛美西北部约16公里的桑盖拉地区，由江西中煤建设集团有限公司承建的示范中心正式建成。2021年10月，项目方开始自主运营。示范中心占地约150亩，开展的工作包括农业培训、技术示范、农机推广等。

在示范中心工作的喜马拉，是中国先进农业技术落地多哥的见证者和受益者。喜马拉出生于多哥北部城市卡拉市，那里的农民大多靠种植玉米为生。为谋生计，喜马拉离开家乡，来到洛美打工。“示范中心初建时，我只是在这里做泥瓦工。”随着示范中心工作的全面开展，喜马拉积极参加各项培训，掌握了许多种植和管理技术，逐步成长为示范中心的人事经理兼农业技术主管。

第六期水稻种植技术培训班学员科玛拉同样受益于项目培训。科玛拉的家乡位于策维埃市，上世纪80年代，中国曾援助多哥在此兴修水利，开辟出近300公顷的水稻产区，这里至今仍是多哥面积最大、最主要的水稻产区。

科玛拉家有75亩水稻田。过去，他采用传统的育秧移栽方式，水稻亩产只有500斤左右，通过在示范中心学习水稻直播技术，现在水稻亩产提升至近1000斤。“这几年，我们家还购置了大米加工设备，开始销售成品大米了！”科玛拉乐呵呵地说。

据了解，示范中心共举办19期农业技术培训班，为多哥培训农业技术人员近千人次。现在，越来越多的当地农户希望有更多增收，创收方法也不断更新——

2016年，示范中心引入先进的蛋鸡养殖设备，吸引了不少当地官员、农户前来参观学习。“示范中心还建成了多哥最全面的水稻种植加工综合示范基地，成为当地一道亮丽的风景线。”驻示范中心负责人罗来辉告诉记者。

2017年，示范中心引入来自中国海南的红心火龙果种苗，如今已繁育20亩种苗，预计亩产超5000斤。未来产品可以销往周边国家、中东地区及欧洲国家。“示范中心就是我的家，中国朋友就像我的家人一样，支持我、帮助我。相信随着我们的农产品销路广开，大家的生活会越过越好。”喜马拉对美好的未来满怀憧憬。

《 人民日报 》（ 2022年10月09日 03 版）

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