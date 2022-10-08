人民网大马士革10月8日电 （记者薛丹）当地时间8日，叙利亚外交部再次发表声明，谴责美国偷盗该国石油行为，要求美国立刻结束在叙利亚的非法驻军，并停止对叙利亚反对派武装的支持。

声明表示，美国持续通过叙利亚和伊拉克边境的非法过境点，将叙利亚的石油资源运送至美军在伊拉克北部的军事基地。美国这种偷盗石油的行为是海盗行径，是美国企图重新回到已经过时的殖民时代。叙利亚已经呼吁联合国安理会根据国际法和联合国宪章，对美国的行为进行谴责并加以制止，同时要求美国方面赔偿对叙利亚造成的损失。

据叙利亚国家通讯社报道，当地时间10月7日，美军再次出动一支由50辆油罐车组成的车队窃取叙利亚石油，并将盗采的石油运往伊拉克。就在10月3日，美军曾出动一支由48辆油罐车组成的车队，将盗采的石油运往伊拉克。9月28日和29日，美军也连续两天出动车队偷油。美军频繁盗取叙石油资源，严重损害叙利亚经济。叙利亚外交部8月曾致信联合国秘书长和安理会轮值主席称，2011年至今年6月，美军在叙非法驻扎以及美方支持的武装势力进行的盗采、非法走私行为，已致叙石油、天然气、矿产等行业遭受巨大损失，直接和间接损失高达1071亿美元。

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