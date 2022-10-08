“外交部发言人办公室”消息，在10月8日外交部例行记者会上，澳亚卫视记者提问：近日，外交部部长助理华春莹在社交媒体上连发13张图片，图片是被印在巴基斯坦、斯里兰卡、泰国、老挝、阿尔及利亚、马拉维、苏丹、刚果（金）、卡塔尔、科威特、塔吉克斯坦等11个国家货币上的标志性基础设施，它们都有一个共同点就是中国制造。请问发言人能否进一步介绍有关情况？

毛宁：你提到的华春莹部长助理这些推特确实受到广泛关注，网友们纷纷为中国制造点赞。印在这些国家货币上的基础设施有港口、大桥、发电站，也有清真寺、议会大厦、体育场、图书馆，都是中国制造的靓丽名片，也都是中国同发展中国家合作的金字招牌。

作为世界上最大的发展中国家，中国始终致力于支持、帮助发展中国家改善民生、发展经济，为有关国家的经济社会发展做出了实实在在的贡献，受到当地民众欢迎。我们以实际行动践行了始终同发展中国家站在一起的诺言。

近期，我们还高兴地看到中国同发展中国家合作的一些重点项目取得了积极进展。连接柬埔寨首都金边和西哈努克港的金港高速公路于10月1日通车试运营，这是柬埔寨的第一条高速公路，也是中柬共建“一带一路”的重点项目，标志着柬埔寨从此进入“高速公路时代”；沙特阿拉伯的吉赞商业港最近也举行了开港仪式，这是中国企业在沙特从设计、建造到参与运营的第一个港口，将为吉赞省以及沙特西南地区的经济社会发展提供便利;10月6日，马尔代夫维拉纳机场启用了第一条4F级跑道和现代化水飞航站楼，可以满足空客A380等大型飞机的起降要求，显著提升机场游客接待能力，这是中国和马尔代夫共建“一带一路”的标志性项目。随着“一带一路”倡议、全球发展倡议的稳步推进，中国将为发展中国家做更多实事、好事，相信我们将继续听到更多这样的好消息。

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