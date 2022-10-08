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毛宁：日本应早日干净彻底销毁在华日遗化武

2022年10月08日20:33 | 来源：外交部发言人办公室
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“外交部发言人办公室”消息，在10月8日外交部例行记者会上，《北京青年报》记者提问：10月初，禁止化学武器组织第101届执行理事会审议批准了2022年以后在华日遗化武销毁计划。请问中方对此有何评论？

毛宁：日遗化武是日本军国主义在侵华战争期间犯下的严重罪行之一，长期以来严重威胁中国有关地区人民生命财产和生态环境安全。中方一直敦促日方按照《禁止化学武器公约》和中日两国政府备忘录规定，早日干净彻底销毁在华日遗化武。相关销毁计划已三次逾期，即将面临第四次逾期，日方履约情况无法让中日两国人民和国际社会满意。

10月4日至7日，禁止化学武器组织举行第101届执行理事会，会议期间审议批准了中日双方提交的2022年以后在华日遗化武销毁计划，体现了国际社会对日遗化武处理工作的重视和支持，中方对此予以积极评价。中方强烈敦促日方践行对国际社会和中方的政治、法律承诺，全面、完整、准确落实新销毁计划，并依据《禁止化学武器公约》和中日两国政府备忘录规定为此匹配资源，加大投入，全力推进销毁进程，早日干净彻底清除日遗化武毒害。

(责编：崔越、常红)

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