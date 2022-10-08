新华社柏林10月7日电综述：中国车企不断拓展欧洲市场

新华社记者朱晟 何丽丽

中国新能源车企蔚来7日在德国柏林举办“蔚来欧洲发布会”活动，宣布开始在德国、荷兰、丹麦、瑞典四国市场提供服务。近年来，一些中国新能源汽车企业不断拓展欧洲市场，正以创新技术、服务理念和过硬质量赢得欧洲市场认可和尊重，推动中国与欧洲汽车行业交流合作。

当天，蔚来三款全新车型ET7、EL7和ET5在上述四国市场开启预订。这是蔚来继去年进入挪威市场之后，进一步在欧洲开展业务。蔚来计划在这四个国家市场建立由产品和服务等构成的完整运营体系。

蔚来董事长、首席执行官李斌当天在发布会上表示，为德国、荷兰、丹麦和瑞典用户提供服务，是蔚来实现2025年计划与服务全球更多国家用户目标的重要一步。蔚来的产品与服务将给欧洲电动汽车市场带来新面貌。

目前，蔚来已经在欧洲接入38万根充电桩，蔚来欧洲版充电地图也已投入使用。到2022年底，蔚来计划在欧洲建成20座为电动汽车提供更换电池服务的换电站；到2023年底，这一数字有望达到120座。到2025年，蔚来计划在中国以外市场建成1000座换电站，其中大部分将分布在欧洲。

本周早些时候，中国汽车制造商比亚迪在柏林与德国汽车租赁公司西克斯特签署一项长期合作协议，将在未来6年内向后者提供10万辆电动汽车，为欧洲市场提供新能源汽车租赁服务，共同推动汽车租赁市场电动化转型，助力全球碳减排。

根据合作协议，比亚迪将于今年第四季度向西克斯特交付数千辆Atto3电动运动型多用途乘用车（SUV），以推进西克斯特车队电动化。此举也将为比亚迪扩大欧洲市场份额奠定基础。

比亚迪国际合作事业部兼欧洲分公司总经理舒酉星表示，西克斯特是比亚迪迈入汽车租赁市场的重要合作伙伴，双方将携手为电动出行提供多样化选择，比亚迪期待与西克斯特建立长期合作伙伴关系。

西克斯特公司首席商务官文岑茨·普夫兰茨表示，与比亚迪合作有助于西克斯特实现车队电气化目标。

近两年来，长城汽车、上汽集团、爱驰汽车等中国车企也不断拓展在欧洲市场业务，这些企业生产的电动汽车日益受到当地消费者青睐。

德国杜伊斯堡汽车研究中心主任费迪南德·杜登赫费尔对新华社记者表示，中国新能源企业正带着自信和创新技术出现在德国乃至欧洲，“通过与中国新能源公司合作，我们了解到中国的先进技术，这有助于推动双方进一步交流”。

杜登赫费尔说，中国企业正在扮演“全新角色”。一方面，中国电池制造商在欧洲大量投资建厂，将技术带到欧洲；另一方面，蔚来和比亚迪等汽车制造商展示出中国公司如何以技术为导向并赢得尊重。

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