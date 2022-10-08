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克里米亚大桥上一货运列车油罐车厢起火燃烧

2022年10月08日19:15 | 来源：新华网
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　　新华社莫斯科10月8日电（记者赵冰　陈畅）据塔斯社8日援引克里米亚铁路部门的消息报道，当地时间早上6时（北京时间11时）左右，一列货运列车尾部的油罐车厢在驶过克里米亚大桥铁路桥时起火燃烧。目前尚未有人员伤亡的报告。

　　据俄罗斯国家反恐委员会通报，克里米亚大桥公路桥上一辆卡车发生爆炸，导致与公路桥并行的铁路桥上一货运列车上七个油罐被点燃；公路桥部分路段受损坍塌。

　　克里米亚铁路部门的消息称，相关部门正在进行抢险作业。事故原因还在调查中。据了解，克里米亚大桥公路桥和铁路桥的交通受到限制，但大桥所跨刻赤海峡的航运没有受到影响。

　　俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫表示，普京总统已收到相关部门关于克里米亚大桥事件的报告并指示成立一个政府委员会，以应对大桥出现的紧急情况。

　　乌克兰国际文传电讯社8日援引乌执法机构的一位消息人士的话报道，克里米亚大桥爆炸是乌克兰安全局采取的一项特别行动。乌克兰安全局尚未就此发表评论。

　　俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃在社交媒体账号上发文回应说，乌当局对民用基础设施损坏的反应“证明了其恐怖主义本质”。

　　克里米亚大桥横跨刻赤海峡，连接克里米亚半岛和俄罗斯克拉斯诺达尔边疆区，全长19公里，跨海部分7.5公里，它是一座铁路、公路两用桥。（参与记者：李铭、李东旭）

(责编：崔越、常红)

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