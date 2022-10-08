新华社巴西利亚10月8日电（记者卞卓丹）据巴西媒体日前报道，在之前一些尝试失败之后，巴西科研人员近日终于实地找到目前已知亚马孙雨林最高大树，这是一颗高度近90米的亚马孙苏木。

据报道，今年9月25日，在耗时约两周的丛林跋涉后，一支主要由科研人员组成的探险队实地找到了亚马孙雨林中迄今发现的最高大树。这棵亚马孙苏木底部周长约9.9米、高约88.5米，约相当于25层楼高。

“这是我见过的最美丽庞然大物之一！”在亚马孙雨林密集的巨树丛中，仰望这棵高耸入云的亚马孙苏木，探险队成员、森林工程师迭戈·席尔瓦发出由衷的赞叹。

科研人员收集了巨树附近的树叶、土壤和其他样本，并对其进行分析，以研究包括树龄在内的一系列问题。席尔瓦估计，这棵亚马孙苏木的树龄至少有400到600年。

这棵树位于巴西北部伊拉塔普鲁河自然保护区，是2019年在卫星图像中被首次发现的，它远远高于周围的其他树木。然而，此前一些实地探树之旅均告失败。今年9月12日，席尔瓦所在的这支探险队先是乘船航行了250公里，再徒步20公里穿越丛林，最终在9月25日找到了这棵巨树。

亚马孙雨林是世界上生物多样性最丰富的地区之一，大片森林也非常有助于应对气候变化。席尔瓦说，一棵棵巨树就是一个个巨大的“碳贮存罐”，它们在吸收和贮存碳、帮助遏制气候变化方面有重要意义。

尽管人迹罕至，伊拉塔普鲁河自然保护区的植被仍然面临威胁。根据巴西国家空间研究院今年8月发布的数据，从2021年8月至2022年7月为期一年的统计周期内，巴西的亚马孙雨林毁林面积高达8590平方公里。有观点指出，亚马孙雨林的萎缩快速逼近“不可挽回的临界点”，这意味着世界正在丧失抵御气候变暖的有效屏障之一。

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