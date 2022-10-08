第三届“泰国本土中文教师专业提升与职业发展”论坛会场。人民网记者 孙广勇摄

人民网曼谷10月8日电 （记者孙广勇）10月8日，由泰国孔子学院（课堂）发展联盟指导、曼松德昭帕亚皇家师范大学孔子学院主办、曼松德昭帕亚皇家师范大学国际交流与东盟联络处和曼松德昭帕亚皇家师范大学人文与社会学院中文系协办的第三届“泰国本土中文教师专业提升与职业发展”论坛在曼松德昭帕亚皇家师范大学举办。来自全泰38所皇家大学及多所院校、泰国孔子学院（课堂）联盟成员单位的200余名中文及相关专业专家、学者及业内人士参加了本次论坛。本次论坛采取线下线上同步方式进行。

中国国际中文教育基金会副理事长兼秘书长赵灵山，中国驻泰国大使馆教育参赞冯俊英、一等秘书王欢教授，中国教育部中外语言交流合作中心-曼谷中心赵燕清主任，曼松德昭帕亚皇家师范大学校长琳达根玛（Asst.Prof.Dr. Linda Gainma）博士，世界汉语教学学会会长、天津师范大学校长钟英华教授，以及校内外嘉宾出席开幕式。

赵灵山副理事长兼秘书长在致辞中表示，本土中文教师是国际中文教育教师队伍中一支重要的生力军，师资本土化是孔子学院本土化发展的必然趋势。本次论坛聚焦本土中文教师专业提升、职业发展等重要议题，对于孔子学院本土化发展大有裨益。

冯俊英参赞在致辞中充分肯定了曼松德孔院在泰国本土中文师资水平提升方面所做的工作，将有利于更好加强泰国本土中文教师的教学水平和能力，促进泰国中文教育事业的蓬勃发展。

钟英华会长希望曼松德孔院进一步探索中文教育的科学路径，在中文语言教学、师资培训和中泰文化交流方面发挥积极作用。

“泰国本土中文教师青年学者团队工作坊”揭牌仪式也在开幕式环节举行。

本次论坛邀请了世界汉语教学学会会长、天津师范大学校长钟英华教授，曼松德昭帕亚皇家师范大学职称评定顾问、校长顾问威龙教授，天津师范大学副教授、国际交流处处长杨薇博士以及泰国农业大学人文学院学术事务副院长、《中国学研究期刊》主编顾雄伟（Dr. Chatuwit Keawsuwan）副教授做主旨报告。钟英华教授在报告中指出合格的中文教师应该是复合型、国际型、专业化人才；国际中文教师应对自己的职业发展做长久、有意识的规划。威龙教授介绍了泰国高校教师职称评定的原则、方法和技巧。报告结束后，参会本土教师就“泰国高校本土中文教师专业提升与职业发展规划（征求意见稿）”进行专题研讨。

此次活动为泰国高层次中文师资人才提供了交流和发展平台，将助推泰国中文教育师资水平的进一步提升。

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