人民网伦敦10月7日电 （记者邢雪）10月7日，2022“汉语桥”中小学生中文比赛全英大区赛线下颁奖典礼在伦敦举行，来自全英17所学校的140余名参赛选手、指导老师以及7名中小学校长共同参加了颁奖活动。

本次颁奖典礼是“汉语桥”俱乐部（伦敦站）自2022年6月27日正式揭牌启动以来的首场会员主题活动。中国驻英国大使馆教育公参张晋、伦敦大学学院东亚事务副校长杜可歆、英国文化协会代表香农·韦斯特出席了本次活动。活动现场，各个学校的师生都为自己取得的好成绩而欢呼雀跃，中华文化表演精彩纷呈，整个活动气氛欢乐而热烈。

玛丽文法学校的约书亚·亚布拉罕和他的伙伴们表演的《兵马俑爱上肉夹馍和珍珠奶茶》获得了中学生团体组中级第一名，他在获奖感言中用清晰准确的中文表示，他是中文培优项目的学生，今年是他学中文的第四年，在中文课上他们不但学习语言，还学习丰富多彩的中国文化，“最希望有一天老师能带我们去爬长城吃北京烤鸭”。8岁的尼古拉·阿舒科夫一曲字正腔圆的《好汉歌》赢得现场老师和同学们的一片掌声。

伦敦金斯福德学校校长琼·戴岚表示，中国是许多领域发展的中心，也是下一代年轻人的中心，了解中国文化，能够用普通话工作对于下一代年轻人来说非常重要。如今在英国有这么多学校提供普通话教育，这说明年轻人对中国的语言文化有强烈需要，对中文重要性的认识在提高，学习中文将为这些年轻人提供全球化的技能，帮助他们成为世界公民。

杜可歆在接受记者采访时表示，从整个“汉语桥”比赛的节目中可以看到，孩子们对文化、地缘政治、经济等中国各个方面的内容都有浓厚的兴趣，需要帮助他们保持学习下去的动力。学习新的语言可以获得不同的思维方式，教育是一个终生的旅程，从长远来看，在英国，中文教育与中英教育合作仍旧是积极的，并且是“我们正在继续做的事情”。

2022年“汉语桥”中学生中文演讲比赛全英大区赛和2022年第二届“汉语桥”小学生中文秀全英大区赛已于今年春夏顺利举办并获圆满成功。两场赛事均获全英开设中文课程中小学的大力支持和积极参与，来自英格兰、苏格兰、威尔士和北爱尔兰四大区近百所英国中小学的近500名中小学生参加了比赛，积极推动和促进了中文教学在英国中小学的持续发展。

颁奖典礼活动还向现场的中小学师生们介绍了“汉语桥”俱乐部（伦敦站）的相关年度活动，邀请学习中文的中小学生们加入俱乐部，成为会员，一起共同学习中文，感受中国文化。

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