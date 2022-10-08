新华社日内瓦10月8日电 联合国人权理事会第51届会议7日以集体协商一致方式通过决议，敦促有关国家承担相应责任，协助马绍尔群岛解决核试验遗留问题。

这份题为“提供技术援助和能力建设以解决马绍尔群岛核遗留问题对人权的影响”的决议指出，20世纪40至50年代，有关国家在马绍尔群岛共进行了60余次核武器试验，对当地人民生命健康和生态环境造成巨大伤害。美国和马绍尔群岛于1986年签订了双边协定，以解决核试验引起的过去、现在和未来的所有赔偿，马绍尔群岛根据协议向美国提出了请求，但至今仍未获得答复。

决议强调，马绍尔群岛人民有权为他们已经和正在承受的伤害获得充分赔偿。

决议敦促有关国家处理和补偿核试验遗留问题对马绍尔群岛人民和环境造成的代际影响，要求联合国人权高专办与马绍尔群岛加强人权领域合作，提供相应技术援助。

中国代表发言指出，有关国家对马绍尔群岛核试验遗留问题负有不可推卸的责任，应认真对待和承担起这一责任，并尽快批准《南太平洋无核区条约》议定书，切实履行议定书义务，停止在核领域的任何消极和不负责任的举动，不要使南太平洋地区再次笼罩在核扩散的阴霾下。

斐济、巴基斯坦等国代表发言指出，马绍尔群岛几代人的日常生活受到核试验遗留问题的严重影响，有关国家要拿出实际行动，切实解决相关问题。

据了解，20世纪40年代以来，美国等在马绍尔群岛进行了60余次核武器试验，倾倒130吨核污染土壤。这些核试验和核废料严重破坏当地生态环境，损害当地居民生命安全和身体健康，给地区国家和人民带来深重灾难。

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