人民网曼谷10月8日电 （记者孙广勇）当地时间8日下午13时，2022年泰国“中文+电子商务”本土教师培训正式开班。泰国职业教育委员会职业教育与服务标准顾问尼迪·纳齐，中外语言交流合作中心曼谷中心主任赵燕清、清迈大学校长助理沃拉甘亚、清迈大学孔子学院院长连晨、北京博导前程信息技术股份有限公司董事长段建，以及来自泰国职教委院校的本土教师180余人出席了开班仪式。

尼迪在开幕式致辞中表示，随着互联网的日益发展，诸多企业将其发展转向电子商务，其目的是减少经营中的环节，降低经营成本、提高经营效率。泰国职教委认识到电子商务的重要性，积极同中泰双方有关部门、企业合作，旨在促进新兴产业人才发展基础知识和人才能力建设培养，通过提高教师中文水平、提升电商专业相关教学技能，保证专业教学、人才培养的可持续发展。

赵燕清在致辞中表示，本次培训充分发挥语言先行作用，打造以技术和文化为桥梁的“中文+职业技能”创新模式，共同促进“中文+”的长足发展。本次培训是基于满足泰方职业院校对培养数字经济发展需要的复合型技能人才的需求，旨在促进基础知识能力发展和建设，助力中泰人文和经贸交流合作，探索“中文+职业技能”专项人才的有效培养路径，为系统需求和持续发展的新行业培养人才，为世界各国开展“中文+职业技能”项目提供宝贵经验。

沃拉甘亚表示，本次培训以“中文+电子商务”为题，旨在鼓励老师将所学知识运用到实际教学中，为新学期做好充分准备。培训由中泰籍优秀教师根据学员汉语水平，量身定做相关课程、提升汉语水平，结合专业电子商务知识，为参加培训的教师提供优质的课程。同时要感谢参与本次培训各部门和各企业为行业人才培养作出重要贡献。

连晨在致辞中表示，清迈大学孔子学院积极参与中泰“中文+职业技能”项目，全方位推进中文教育和职业教育深度融合。探索建设泰国本土职业院校教师“中文+电子商务”的培训课程，服务中泰人文交流与经贸合作的国际职业教育产教融合共同体，以电子商务为起点，以共商、共建、共享为原则，服务中泰职业院校切实有效地推动数字技能普及，培育中泰经济发展新人才。

段建在致辞中表示，自“一带一路”电商谷项目启动以来，我们深度参与项目建设，依托多年为院校提供专业人才培养解决方案的经验，通过开展标准合作、专业认证、课程和资源开发、信息化教育与实训平台开发、师资培养、学生交流、技能比赛、创业孵化、产业合作等工作，助力中国—东盟区域内的职业院校深化国际合作。

本次培训为期五天，由泰国教育部职业教育委员会、中外语言交流合作中心曼谷中心、全国电子商务职业教育教学指导委员会（中国）、“一带一路”电商谷项目建设发展理事会、清迈大学孔子学院、北京博导前程信息技术股份公司联合主办，报名人数达174人。培训内容包含商务汉语、电商平台运营、网络营销等课程。根据学员中文水平不同，分班教学。五天培训完成后，参培学员将取得中泰合作“中文+电子商务”结业证书，学习成果可获中泰两国各合作方的共同认可与认证。

为做好本次培训，中泰合作方结合泰国当地产业发展现状，针对泰国学员实际，进行了充分准备，在组建优秀师资团队的同时，围绕学员培训方案进行多次研讨，针对学员的知识储备、技能情况和学习特点，提前进行了培训课程设计、培训组织设计等。

未来，清迈大学孔子学院将进一步整合中泰方资源，适应当地需求，努力做好新时期国际中文教育，不断推进“中文+职业教育”，搭建平台，分享中泰职业教育的成果和经验，培养更多既懂中文又具备电子商务综合技能的复合型人才，为推进中泰教育人文和经贸交流与发展贡献力量。

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