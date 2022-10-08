原标题：俄媒：西式民主体制再次暴露缺陷

参考消息网10月7日报道今日俄罗斯电视台网站10月3日刊登题为《特拉斯暴露西方国家的不稳定性》的文章，作者是格雷厄姆·赫里斯。全文编译如下：

即便是西方国家稳定性的狂热信徒，上周肯定也被英国新首相特拉斯所制造的非同寻常的经济和政治危机动摇了信念。

特拉斯推行的“小预算”是她狂热信奉的新自由主义经济意识形态的产物。她试图以此解决困扰英国经济的深层次问题（包括数十年的工资停滞、持续的工人阶级和中产阶级贫困、日益扩大的贫富差距、急剧上涨的能源和食品价格以及住房负担能力危机）的尝试已经彻底失败。

对西方国家来说，这是一个不祥征兆。不幸的是，特拉斯所造成的政治危机或许比她不假思索地酿成的经济危机更严重。

3日，英国首相特拉斯在伯明翰出席保守党大会。（欧新社）

直接的政治困境是保守党当前面临的困境。在一周内，特拉斯做到了几十年来没有一位工党领袖能做到的事情，即让工党在民调中处于无懈可击的领先地位。

至于特拉斯本人，正如有人评论所说：“她完蛋了。”然而，根据现有的保守党规则，特拉斯在12个月内不会受到挑战。而且即使她会，新领导人也必须由同样冗长且存在严重缺陷的程序选举产生。

特拉斯绝对没有表现出放弃其职位的迹象，而且即使她这样做了，随之而来的保守党内部分歧也肯定会使争夺领导权的竞争不可避免。

英国目前正在加剧的政治危机凸显了当前大多数西方国家运行的政治体制中存在的一些固有缺陷。

首先，很显然，任何允许像特拉斯这样明显不称职的人上任的政治制度，都处于无可挽回的颓势。

其次，任何鼓励和允许领导人迅速和定期更迭的政治制度——可悲的是，这是当今西方政治的一个决定性特征——都只会使当前持续的普遍政治不稳定永久化。

第三，如果保守党真的分裂，可能会导致一个特别危险的后果，即形成一个新的右翼民粹主义政党，这种政党最近在德国、瑞典、意大利和西方其他国家出现。这样的事态发展只会进一步破坏政治稳定。

当今经常在西方国家获得高位的一般政治家并不比特拉斯强。或许，她最重要的政治成就是在短短一周时间内强调了目前在西方国家占支配地位的经济和政治体制的固有和根本的不稳定性。

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