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新任联黎部队司令首访中国赴黎维和部队任务雷场

2022年10月08日14:22 | 来源：人民网-国际频道
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当地时间10月6日，黎巴嫩南部“蓝线”附近，新任联黎部队司令首次访问中国赴黎维和部队任务雷场，图为赴黎维和官兵向拉萨罗将军介绍雷场周边情况。张哲摄

人民网大马士革10月8日电 （记者薛丹 通讯员张哲、李竹林）当地时间10月6日，联合国驻黎巴嫩临时部队司令拉萨罗将军访问中国第21批赴黎巴嫩维和部队任务雷场。拉萨罗表示，中国扫雷分队是一支高度专业、纪律严明、坚守承诺的队伍，一直以来保持“零事故”“零伤亡”的记录，为维护南黎地区和平稳定提供了重要支撑。

拉萨罗于今年2月28日正式接任联黎部队司令，这是他任职以来首次访问我任务雷场，同时也是联黎部队历任司令时隔5年对中国赴黎维和部队任务雷场进行现场访问。

拉萨罗一行在黎巴嫩南部“蓝线”附近任务区听取中国赴黎维和部队基本情况与扫雷工作报告，随后穿戴防护装具进入雷场，与扫雷官兵进行交谈。拉萨罗将军感谢中国扫雷官兵作出的贡献，他鼓励大家要为从事的使命和作出的贡献感到自豪，希望所有人继续保持专业精神和优异表现。中国第21批赴黎维和多功能工兵分队官兵表示将继续为黎巴嫩扫除雷患、维护当地和平稳定发挥积极作用。

中国自2006年向黎巴嫩派出维和部队以来，迄今已累计派出维和官兵7000余人次，排除地雷及各类未爆物1.5万余枚，为当地提供医疗援助8.7万余人次，为维护黎南部地区和平稳定作出了重要贡献，赢得国际社会与黎巴嫩方面的充分肯定与广泛赞誉。

(责编：刘叶婷、常红)

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