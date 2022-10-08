即将召开的中国共产党第二十次全国代表大会备受国际社会的关注。多个国家的政要、专家学者在接受总台记者采访时赞赏中国共产党的杰出领导能力。他们表示，中国共产党绘制蓝图，制定战略，团结带领人民全力落实和贯彻，是推动中国向前发展的核心力量。习近平总书记提出的人类命运共同体、“一带一路”倡议和全球发展倡议等理念为全球治理体系带来变革和动力。

墨西哥参议院副议长纳罗表示，近十年来，中国积极推动产业转型升级，在科技创新方面走在世界的前列，是当今世界发展的重要支柱，在全球格局中扮演着越来越重要的角色。而引领中国和中国人民向前发展和进步的最核心力量是中国共产党。

墨西哥参议院副议长 纳罗：当我们看到一面中国国旗，上面有五颗五角星，其中最大的那颗五角星就代表中国共产党，这表明中国共产党的领导核心地位是最根本、最重要的。中国共产党引领着中国和中国人民向前发展和进步，所以中国共产党的全国代表大会有其特殊重要性，大会将确定中国未来的发展前进方向。

尼日利亚第三大政党社会民主党主席谢胡·加巴姆表示，国家制度和民主模式应该因地制宜符合本国国情和实际，世界上不应该只有一种政治制度，也不应该只有一种民主。在中国共产党的领导下，中国的发展成就有目共睹，中国的政治制度适合中国国情，理应得到尊重和支持。

尼日利亚社会民主党全国主席 谢胡·加巴姆：每个国家都有自己的特点，民主模式必须符合本国国情，在我们发展自己的民主模式之前，不必套用他国的民主制度。中国共产党与中国人民心意相通，我相信中国模式在中国运行良好，推动了中国经济的发展，促进了中国的团结，这就是为什么你看到中国经济每天都在增长，而今天中国已经是世界领先经济体之一。

埃塞俄比亚知名智库“对话、研究与合作中心”执行主任阿布德塔长期致力于研究中国发展和中非合作，并多次到访中国。对于近十年来中国所取得的发展成就，阿布德塔表示，中国共产党的减贫战略令他印象最为深刻。

“对话研究与合作中心”执行主任 阿布德塔：我深知贫穷意味着什么，我在童年时经历过贫穷，一个贫困的国家极容易受到外国干预，甚至可能没有能力制定一个独立自主的政策来发展国家，因此中国在减贫方面所取得的成就非常了不起。我认为非洲国家可以从中学到很多，比如中国是怎么做到的？具体做了什么使数亿人摆脱贫困？其中遇到的挑战又是什么？

南非国民议会事务主席、南非中国人民友好协会名誉会长弗罗里克近十年来已经访华不下十次。他说，他一直对中国的快速发展感到震惊。中国共产党始终坚持“人民当家做主”，这让全国人民充分发挥了自身的潜力。

南非国民议会事务主席 弗罗里克：我读过三卷《习近平谈治国理政》，这本书非常有见地，这一思想将推动中国走向美好未来。我留意到书中强调的一个关键因素，那就是以人为本的民生理念，关切人民，让人民有更多幸福感。当人民有更多幸福感时，社会才会有更高的生产力，才会有更大的社会凝聚力。

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