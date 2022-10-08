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飓风“伊恩”已致美国131人死亡 官方灾后应对迟缓引民众不满

2022年10月08日14:15 | 来源：央视新闻客户端
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据美国有线电视新闻网6日报道，飓风“伊恩”在美国已造成131人死亡。在佛罗里达州，一些受灾严重地区的居民不仅遭遇失去亲人朋友的打击，也承受着家园被毁的痛苦。而在申请救助的过程中，对于官方迟缓的应对，当地民众也感到失望和不满。

统计数据显示，截至当地时间7日凌晨，佛罗里达州仍有超过14万用户的供电中断。该州受灾严重地区的许多学校仍被关闭。

一些居民表示，虽然政府在灾后成立了灾难救援中心，但申请救助的过程却漫长而困难。佛罗里达州居民玛丽表示，为了能申请到一个汽车旅馆房间，她和家人一周前就在网上提交了申请，但至今都没有得到任何回应，她多次拨打该中心电话却很难接通。

灾区少数族裔居民：感觉自己被遗忘

而在佛罗里达州一些以非洲裔和拉美裔人口为主的地区，有居民表示他们迟迟没有得到政府的救助，感觉自己已经被遗忘了。

记者：你觉得被遗忘了吗？

佛罗里达州居民：是的，被遗忘了。

佛罗里达州居民：没有红十字会（的救助），没有联邦紧急事务管理署（的救助），什么都没有。

据美国媒体报道，近日一项研究显示，与以白人人口为主的地区相比，那些以非洲裔、拉美裔和美国原住民人口为主的地区从联邦紧急事务管理署获得的救助资金更少。联邦紧急事务管理署则表示，他们在分配救助资金时会考虑多种因素，其中一个因素是该地区的房产价值，而少数族裔居住的地区往往房产价值相对较低。

佛罗里达州居民：（得不到太多帮助）因为我们这里有拉美裔、非洲裔、低收入人群，情况就是这样。

(责编：燕勐、高歌)

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