新华社伦敦10月7日电（记者杜鹃 许凤）2022年“汉语桥”中小学生中文比赛全英大区赛线下颁奖典礼7日在伦敦举行。在场的英国中小学校长纷纷表示，学习中文对学生们的成长和未来很重要，有助扩充他们对世界的理解。

“汉语桥”俱乐部伦敦站今年6月揭牌，本场颁奖典礼是俱乐部举办的首场线下主题活动，来自英国17所学校的140余名参赛选手和指导老师参加典礼。典礼上还有中国民族舞、古筝演奏等表演，令在场的英国师生沉浸在浓浓的中国文化氛围中。

伦敦金斯福德学校校长琼·戴岚是出席典礼的八位英国中小学校长之一。她说，英国现在有如此多的学校提供中文教学或希望向学生教授中文，说明越来越多的人意识到让年轻人理解中国语言和文化的重要性。

金斯福德学校2000年成为英国第一所把中文定为必修课的学校。戴岚告诉新华社记者，校方当初作出这一决定的主要原因是“许多英国年轻人不了解中国的精彩历史和文化。学习中文将拓宽他们的思维，扩充他们（对世界）的理解，帮助他们成为‘世界公民’”。

位于伦敦的肯辛顿韦德中英双语学校是一家沉浸式中文教学小学。校长苏珊娜·黑格表示，中国如今在全球扮演着重要角色。她认为，需要让孩子们掌握与中国有关的技能，包括对语言和文化的理解。“学习中文不简单，对认知有帮助，同样有助于孩子们的未来职业生涯。”

“汉语桥”英国赛区评委、伦敦大学学院东亚事务副校长凯瑟琳·卡拉瑟斯（中文名杜可歆）在接受新华社记者采访时说，英国的学校“对学习中文充满热情”。目前英国中文教学正“健康发展”。以前在英国，具备专业证书的中文教师少之又少，而如今大多数中文教师取得了相关教育学研究生证书。英国中文教师之间的学术交流也非常积极。

据介绍，第15届“汉语桥”世界中学生中文比赛全英大区赛和第二届“汉语桥”世界小学生中文秀全英大区赛已于今年春夏顺利举办。来自英格兰、苏格兰、威尔士和北爱尔兰近百所中小学的近500名学生参加了比赛。

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