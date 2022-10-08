新华社布拉格10月7日电（记者康逸 邓耀敏）欧盟领导人非正式会议7日在捷克首都布拉格举行，与会领导人围绕能源问题展开磋商，但未达成任何具体成果。

欧盟委员会主席冯德莱恩在会后举行的联合新闻发布会上表示，为应对当前不断攀升的天然气价格和电价，欧盟委员会将在未来几周拿出详细提案，其中包括与供应商协商合理的价格范围、限制天然气市场价格及其对电价的影响等。

冯德莱恩说，可以明确的一点是，待到明年春季天然气库存耗尽时，欧盟推动联合购气至关重要。此外，她还呼吁增加对可再生能源领域的投资，以及对关键基础设施的保护。

欧洲理事会主席米歇尔也强调了减少能耗和能源需求、保障能源供应安全的重要性。

由于欧盟各成员国的能源需求、对供应商依赖程度以及能源结构各异，调剂能力不一，以及做出相关决策首先要从自身利益出发，欧盟内部协调整体能源政策的出台始终存在难以弥合的分歧。尽管为应对严重的能源供应紧张局势，欧盟成员国已同意联合采取措施，但数周以来，欧盟在天然气价格设置上限等问题上一直未能取得突破。

观察人士指出，欧盟每个国家都同意降低当前的能源价格，但在缓解能源危机的方式上分歧渐显。在达成协议之前，还有很多工作要做。

据悉，欧盟委员会将在本月20日至21日举行的欧盟峰会上提出一套更广泛的短期降价措施，以及重新设计电力市场的长期措施。

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