在中老两国建交60周年之际，两列火车跨越山河、相向而来。作为共建“一带一路”标志性工程之一，历时5年建成通车的中老铁路，让昆明到万象山不再高、路不再长，也让曾经多山缺路的“陆锁国”老挝，直接跨入现代化运输时代。

在中老铁路首发列车上，有一群来自中老友好农冰村小学的孩子。第一次乘坐火车，孩子们非常兴奋。小乘客潘批万说，她印象最深刻的是火车的高速，还有火车上软软的大沙发、干净的厕所、大大的行李架，就像老挝一直梦想的未来世界一样。

在老挝，这是一条名副其实的“网红铁路”。到铁路上工作，成为很多老挝年轻人梦想的“新职业”。

一批批老挝青年走出大山，学习先进的铁路技术和知识，在中国师傅“手把手”教授下，逐渐成长为老挝第一代铁路工匠、第一代火车司机。

中国的“一带一路”倡议，连接起老挝“陆联国”的梦想。“陆联国”，是老挝人独创的词汇，意思是成为陆上各国的交通枢纽。这个耐人寻味的名词，甚至被写入老挝的国家战略，足见这个内陆国对打破大山禁锢，走上发展繁荣之路的渴望。

中老铁路由北向南，如同一把钥匙，在中南半岛腹地打开一条辐射缅甸、泰国、马来西亚等国的发展合作道路。这条连接起中国和东盟国家的黄金动脉，开通仅9个月，就交出了国际货运总值百亿的“成绩单”。

承载友谊和梦想，共享机遇和繁荣，“一带一路”倡议提出9年来，已从愿景变为现实，成为深受欢迎的国际公共产品和国际合作平台，被越来越多国家视为发展“不容错过的列车”。

总监制 | 李 挺

监 制 | 钱 蔚 王姗姗

总制片人 | 耿志民 张 鸥

制片人 | 彭裔然

本集编导 | 张妏倩

策划 | 张伟浩

策划组 | 韩任伟 杜晓东 彭裔然 王乐兮 兴 来 吴 璇

记者 | 莫小玲 徐德霖

摄影 | 万沙纳 布达翁 杨艳 瓦塔纳 乔马尼翁 达拉婉 栾拉 宋巴瑟 习里翁

剪辑 | 徐 俐

解说 | 王帅天

视效导演 | 高凌潇

音编 | 王安然 陈炳晓 马思遥 李明芮

包装 | 赵 帅 蔡承学

调色 | 夏筱军 王 浩

资料 ｜刘 霄 王 剑

技术统筹｜陈 浩 张文郁

制片统筹｜杨 波 遇 剑 赵中夏 王 瑞

协助拍摄 ｜ 老中铁路有限公司

素材支持 | 蔡宝峰 王帅天 马紫雯

(责编：赵欣悦、常雪梅)