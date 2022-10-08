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巴西学者：美国错误做法加剧拉美不平等

2022年10月08日10:12 | 来源：央视新闻客户端
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当地时间10月6日，正在秘鲁首都利马召开的第52届美洲国家组织大会进入第二天，本次会议的主题为“共同反对不平等和歧视”。巴西国际政治学者在接受中央广播电视总台记者采访时表示，长期以来，美国一直对拉美国家事务行使霸权政策横加干涉，但从来没有真正关心过拉美国家的发展，使得这些社会问题进一步加剧。

巴西国际政治学者 德尼尔吉·霍尔扎克：美国曾多次声称要在发展教育方面给予巴西支持，但事实上美国从来没有把帮助巴西改善教育体系放在优先考虑的位置。美国从来没有真正关心过拉美国家的发展，对巴西存在的种种不平等问题视若无睹。他们一直沿用的模式就是只在乎这些国家的富裕群体，因为这些人才是美国（商品）的大买家。美国总是希望在拉美国家经济政策中扮演重要角色，经常给出各种建议，但这些不切实际的建议却加剧了不平等，这在阿根廷、巴西、哥伦比亚等国都发生过。在美国的眼中，拉美国家就是原材料的提供者，而这些国家的发展水平和地区人民的生活是否改善，他们是完全不关心的。

(责编：燕勐、高歌)

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