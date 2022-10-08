在主要产油国宣布减产决定之后，美国总统拜登对此表示失望。白宫发表声明称，美国能源部将继续执行总共1.8亿桶的战略石油储备释放计划，在下个月再向市场释放1000万桶战略石油储备。

据美国有线电视新闻网5日报道，在此之前，美国政府一直在施压主要产油国政府，劝阻他们减产。但现实是，这样的努力失败了。

报道援引多个熟悉此事的多个消息来源称，过去几周来，拜登政府发起了一场“全面施压行动”，派出一众能源、经济和外交政策的高级官员与科威特、沙特、阿联酋等中东国家接触，游说其投票反对减产。

在美国有线电视新闻网获得的白宫分发给美国财政部的谈话要点草案中，这些官员被要求告知中东产油国，减产将导致“严重灾难”，甚至被视为“敌对行为”。

报道称，美国国务院高级能源安全顾问阿莫斯·霍赫施泰因在其中发挥了主导作用。上月底，他与美国国家安全委员会中东和北非协调员布雷特·麦格克、美国也门事务特使蒂姆·伦德金前往沙特港口城市吉达，讨论一系列能源和安全问题。

与此同时，白宫还要求财长耶伦亲自向包括科威特和阿联酋在内的海湾国家财长说明情况。报道称，白宫的谈话要点草案建议耶伦向他国财长传达：“如果继续减产，你们在美国和西方眼中的声誉及关系会有很大的政治风险。”

美媒：美国沙特关系又远了一步

然而，这样的努力并没有起到什么效果。

美国《纽约时报》5日刊文指出，主要产油国的这一决定暴露出了美国外交的失败。文章特别指出，在今年7月份，美国总统拜登为了石油增产，前往沙特，但沙特无视美国的压力，支持石油减产，这标志着两国的战略关系又远了一步。

法新社评论说，美方说对减产决定表示“失望”，但这显然不只是“失望”，这对美国拜登政府在中期选举前稳住油价的努力是一个重大打击。

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