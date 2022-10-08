飓风“伊恩”9月28日登陆美国佛罗里达州，给当地基础设施造成巨大破坏，同时造成大量人员伤亡。据美国有线电视新闻网10月5日报道，截至目前，飓风“伊恩”已造成美国125人死亡，其中佛罗里达州有120人死亡，北卡罗来纳州5人死亡。多家美国媒体质疑政府应对灾情不力。

据美国核心信息咨询公司估算，飓风在佛州造成的投保财产损失可能高达470亿美元，是当地历史上损失最大的飓风灾害。美国穆迪分析公司经济师预测，佛州经济损失为450亿至550亿美元，南卡罗来纳州损失至少达数十亿美元。英国安永-博智隆公司首席经济师格雷戈里·达科推算，“伊恩”可能使美国第三和第四季度国内生产总值分别减少0.3个百分点和0.1个百分点。

短短几天，“伊恩”为何能造成如此重大的人员财产损失呢？多家美国媒体质疑此次飓风重灾区佛罗里达州利县政府发布强制撤离令时间太晚，导致大批民众没有来得及撤离。还有民众质疑政府救援速度太慢。

佛州灾民：只有我们在这里提供物资，蒂娜是这个酒吧的老板，她给大家提供食物，让大家保持冷静。而联邦紧急事务管理部门7天后才出现，没有红十字会，没有救援的人，灾后我们社区居民只能靠自己。

美国政府应对灾情不力屡遭诟病

事实上，美国政府应对灾情的能力此前已饱受诟病。例如2005年，“卡特里娜”飓风给美国路易斯安那州、密西西比州及亚拉巴马州等地造成灾难性的破坏，近2000人死亡。美国《时代周刊》网站就曾撰文称，在面对飓风灾害时，美国政府在保护民众问题上失败了。文章指出，这种失败不是偶然，是美国政府的政策造成的，政府的财政赤字迫使其放弃为普通民众提供基本服务。

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