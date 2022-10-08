新华社斯德哥尔摩10月6日电（记者付一鸣）瑞典安全局6日宣布，该局对“北溪-1”和“北溪-2”天然气管道泄漏点的现场调查已完毕，瑞典附近的“北溪”管道泄漏点周围海域已被解封。

瑞典安全局当天在一份新闻公报中说，该局负责对“北溪”管道泄漏事件进行调查，并由一名检察官领导。目前现场调查工作已经完成，对该海域的封锁已解除。

公报说，瑞典安全局自上周末开始的现场调查表明，瑞典专属经济区内的“北溪-1”和“北溪-2”天然气管道附近发生了爆炸，对管道造成了严重破坏。该局将对在现场采集到的材料进行处理和分析。安全局认为现场调查“增加了蓄意破坏的嫌疑”。

瑞典5日拒绝了俄罗斯参与“北溪”管道泄漏事件调查的要求。俄对外情报局局长纳雷什金9月30日对媒体表示，俄方正在对“北溪-1”和“北溪-2”天然气管道发生损坏进行调查。俄方已有的材料显示，这起事件背后有“西方痕迹”。

目前在“北溪-1”和“北溪-2”管道上共发现4个泄漏点，分别位于瑞典和丹麦附近水域。瑞典测量站9月26日在“北溪-1”和“北溪-2”天然气管道发生泄漏的水域探测到两次强烈的水下爆炸。瑞典检察院10月3日宣布封锁“北溪”天然气管道泄漏点附近海域，并展开刑事调查。

“北溪-1”管道于2011年建成，东起俄罗斯维堡，经由波罗的海海底向德国输气。“北溪-2”管道去年建成，与“北溪-1”主体管道基本平行，尚未投入使用，但有部分天然气封存在管道内。

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